Ex on the Beach-paret innrømmer: – Vi ble irritert på hverandre

Linn Wøyen Lenes (20) og Øystein Lihaug Solberg (24) ble raskt «eksklusive» under innspillingen av realityserien Ex on the Beach i Brasil, og underveis i programmet ble de kjærester på TV-skjermen.

Etter at paret landet hånd i hånd på norsk jord, har realitydeltakerne så å si vært sammen hver bidige minutt – både i Linns hjemby Horten og i Bergen hos Øystein.

Fredag kveld dukket de opp på Gullrutens røde løper i Bjørvika i Oslo, hvor de hadde fått æren av å dele ut en pris under det gjeve TV-sendte showet.

Til TV 2 kunne paret fortelle at livet etter Ex on the Beach har vært en tilvenningprosess, og at pandemien hadde en stor innvirkning på forholdet.

– Det har gjort oss sterke, fordi vi har måttet være med hverandre. Så vi fikk et sterkt bånd, selv om vi ble godt irritert på hverandre etter en stund, sier Øystein, mens Linn skyter inn:

– Som et gammelt ektepar.

Øystein innrømmer at de kranglet litt, men at de raskt fikset opp i ting. På spørsmål om hva de som oftest diskuterte, svarer de nesten i kor:

– Sokker, rydding og vasking. Og «nå er det nok spilling, Øystein.» Hun fikk ikke nok oppmerksomhet, legger 24-åringen til.