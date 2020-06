Dette vet vi om Herman Flesvigs mystiske kjæreste

Komiker Herman Flesvig (28) bekrefter til VG at han ikke lenger er singel og har fått seg kjæreste.

– Det er bare å bekrefte det. En nydelig lita snelle, sier Flesvig til avisa under Gullruten.

Hinter i podcasten

I podkasten «Friminutt» har Mikkel Niva (32) og Flesvig en rekke ganger gitt ulike hint om kjæresten til 28-åringen. God kveld Norge har samlet en rekke hint fra podkasten.

Niva har merket at Flesvig har vært en del på slalåm og spør hvem han har vært sammen med. Da svarer Flesvig:

– Jeg ønsker ikke å si hvilket fjell eller hvem jeg tilbringer min tid med. Jeg ønsker å holde en del ting i livet mitt privat, men jeg har det jævla hyggelig.

IKKE SINGEL: Herman Flesvig har fått seg kjæreste. Her sammen med Mikkel Niva på rød løper under Gullruten. Foto: Tore Meek

I en annen podkast-episode merker Niva at Flesvig ikke følger helt med mens han snakker, og kommenterer det.

– Jeg hadde hodet et litt annet sted, svarer 28-åringen.

Da Niva spør hva han tenker på forteller Flesvig at han skal på spa. Men da programleder-makker Niva spør hvem han skal på spa sammen med snakker Flesvig seg bort.

– Jeg har ofte med både en sjåfør, en au pair, hele team Flesvig er med. Jeg skal gjøre minst mulig, spøker Flesvig.

I en episode av «Friminutt» oversetter Niva og Flesvig ord til japansk via google translate. Også her forsnakker podkast-duoen seg der Niva tar over google translate og trykker på avspilleren.

Da leser oversetter-stemmen:

– Først vil jeg avsløre til alle der ute at Herman hadde sex med...

Mer enn dette får lytterne ikke høre ettersom Flesvig avbryter og setter på musikk.