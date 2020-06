Skyhøye badetemperaturer: – Ikke vanlig at det er så varmt i juni

Flere steder har det vært godt over 20 grader i vannet og havforskeren tror det nærmer seg varmerekord et sted i landet.

Det har vært godt og varmt i vannet de siste ukene og badeglade nordmenn har flokket til strendene.

– Det er mest behagelig badetemperatur på Østlandet, men Vestlandet ligger ikke langt bak. Aller varmest er det i Indre Oslofjord, sier Jon Albretsen, havforsker ved Havforskningsinstituttet.

Fredag var det hele 23 grader i vannet på Sørenga i Oslo ifølge målinger fra Oslo kommune.

Varmest var det likevel i Tinnemyra i Notodden hvor gradestokken viste over 25 grader fredag kveld, ifølge nettsiden Badetassen.no.

– For de som liker varmt badevann lover dette bra, sier Albertsen.

HAVFORSKER: Jon Albertsen jobber som forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Privat

Kan bli rekord

At det allerede i juni er godt over 20 grader i vannet er ikke noe som skjer hvert år.

– Dette må være noen av de varmeste badetemperaturene som har blitt målt i juni. Det er ikke typisk at det er så varmt i vannet på starten av sommeren, sier Albertsen.

Havforskeren tror det nærmer seg varmerekorder, men sier det blir vanskelig å slå badetemperaturene for to år siden.

– I 2018 ble det satt rekorder allerede i mai, så det skal nok litt til for å slå det. Men vi begynner å nærme oss 2018-tilstander, sier Albertsen.

Det er særlig i vestlandsfjordene at Albertsen tror det kan nærme seg ny rekord. I Hagafjøro i Bjørnarfjorden var det fredag 20,9 grader i vannet.

VARMT: Det var godt over 20 grader i Paradisbukta på Bygdøy sommeren 2018. Foto: Erik Johansen

Varmt i hele landet

Det er ikke bare badetemperaturene som har vært høye i juni. Natt til fredag ble sommerens første tropenatten registrert ved Færder fyr i Telemark og det har vært opp mot tretti grader på dagen flere steder i landet.

– Det har vært høye temperaturer og mye sol så langt denne måneden, sier meteorolog Cecilie Villanger i StormGeo.

Verken Villanger eller Albertsen er derfor overrasket over at badetemperaturene har vært ekstra høye.

– Badetemperaturene er veldig styrt av været, så med tanke på hvor fint det har vært til nå er det naturlig at også vannet er varmt, sier Villanger.

Kan brått snu

Det er likevel ikke sikkert at de varme badetemperaturene holder seg hele sommeren.

– Det er relativt kaldt lenger ned i vannet, så hvis været snur kan temperaturene fort synke, sier havforskeren.

Hvis det kommer et skikkelig lavtrykk over Norge mener Albertsen at de varme badetemperaturene kan forsvinne i løpet av bare noen timer.

– Det er ganske sannsynlig at dette kommer til å skje i løpet av sommeren, men heldigvis stiger temperaturene raskt igjen når det blir fint, sier Albertsen.

Mer normalt på Sørlandet

Det er derimot ikke bare det varme været som er årsaken til at badetemperaturene er ekstra høye i år.

– Det har vært mye snø i fjellet og derfor har det blitt mer avrenning fra elvene enn normalt. Det betyr at det kommer mer ferskvann ut i sjøvannet, forklarer Albertsen.

Når ferskvannet kommer ut i vannet legger det seg som et lokk øverst. Dette lokket varmes raskere opp av solen, noe som betyr at temperaturene stiger.

– Dette gjelder spesielt i vassdragene og Vestlandsfjordene, så der blir det mest sannsynlig varmere enn normalt, sier Albertsen.

Dette er også forklaringen på hvorfor badetemperaturene ikke er ekstra høye over alt.

– På Sørlandet har det ikke vært så mye avrenning fra fjellet og derfor er det mer normale temperaturer her.