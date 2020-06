– En ufattelig trist og meningsløs tragedie

Fredag vaiet flagget på halv stang utenfor Norges nest største busselskap sitt kontor i Bergen.

Noen timer tidligere fikk ledelsen i Tide beskjed om at deres kjære kollega (57) hadde omkomet, etter den kraftige kollisjonen på Sørås i Bergen tirsdag morgen.

– Det er en ufattelig trist dag for oss alle. Vi har mistet en kjær og dyrebar kollega og det er naturlig nok mange her som er sterkt preget, sier kommunikasjonsdirektør i Tide, Marianne Frønsdal, til TV 2.

Hennes fokus fredag har vært å støtte deres ansatte i sorgen.

Tide informerte fredag om dødsfallet internt i selskapet og la fram en kondolanseprotokoll, så de ansatte kunne dele tanker og medfølelse i sorgen.

Front mot front

Den 57 år gamle bussjåføren kjørte linje 52, som skulle fra Lagunen til Grimseid.

Men så langt kom han aldri.

Klokken 06.50, på Steinsvikvegen på Sørås, kom en Jaguar I-pace med to 19-åringer over i hans kjørebane.

En kollisjon var uunngåelig.

Både busssjåføren og de to 19-åringene ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige skader.

Onsdag morgen omkom føreren av Jaguaren, 19 år gamle Tobias Bøe Foss. Natt til fredag døde den 57 år gamle bussjåføren. Den 19 år gamle passasjeren er nå utenfor livsfare.

– Foreldrene forteller at han er i god fysisk form, og utenfor livsfare. Han er selvsagt svært preget av ulykken, og hans tanker går nå først og fremst til kameraten og bussjåføren sin familie og pårørende, men også til lokalmiljøet i Fana og Ytrebygda, og ikke minst russen, skriver familiens talsperson Knut Steen Rakner til Bergensavisen.

Alltid var positiv

57-åringen blir beskrevet som en dyktig sjåfør, som alltid var positiv og vennlig mot alle.

I tillegg til å jobbe som bussjåfør var 57-åringen også en del av Frelsesarmeen i Bergen.

– Det er veldig tungt. En meningsløs tragedie. Ord blir fattige på en dag som dette, sier Frønsdal.

Hun opplyser at Tides hovedfokus fredag har vært å støtte sine medarbeidere og gi alle tid til å kunne kjenne på sorgen.

I tillegg til å ivareta de ansatte, har ledelsen i Tide også satt i gang tiltak for å ivareta de pårørende til den avdøde bussjåføren.

– De har det naturlig nok helt forferdelig, sier Frønsdal som sender dem de varmeste tanker.

Når det gjelder hva som eventuelt kan gjøres for å sikre bussjåførene i Tide mot lignende ulykker, ønsker Frønsdal å avvente konklusjonene fra etterforskningen før de vil se på eventuelle sikkerhetstiltak.

I feil kjørebane

Siden ulykken tirsdag morgen har politiet jobbet for fullt med etterforskningen.

Politistasjonssjef Torgils Lutro sier at de arbeider ut i fra teorien at elbilen med de to 19-åringene kom over i feil kjørebane.

Tidligere har politiet uttalt at dette var en ulykke med høy hastighet og mye energi. Men Lutro ønsker ikke å si noe konkret om hastigheten.

– Vi har ikke grunn til å tro at bussen har kjørt over hastigheten på stedet, som er 50 kilometer i timen. Når et gjelder farten på elbilen, en Jaguar I-Pace, er et for tidlig å si noe konkret, sier Lutro.

Lutro opplyser Jaguaren var eid av et familiemedlem av en av 19-åringene.

Politistasjonssjefen sier at de venter på rapporten fra biltilsynet og skal se på de tekniske undersøkelsene av Jaguaren, før de kan si noe om hastighet og årsakssammenheng.

Gjennomgår video

I bussen var det montert et videokamera som var rettet framover. Politiet håpet i det lengste at videoen ville gi dem nyttig informasjon om ulykken, men videoen blir kuttet rett i forkant av kollisjonen.

– Videoen gir oss dessverre ikke noe informasjon, men jeg tror vi kommer langt i etterforskningen med biltilsynets rapport og de tekniske undersøkelsene, sier Lutro.

Politiet har avhørt ti vitner i saken og kommer til å fortsette med ytterligere avhør neste uke. I tillegg har de sikret seg to mobiltelefoner fra ulykkesstedet.

Uavklart tilstand

19-åringen, som var passasjer i Jaguaren, ligger alvorlig skadet på Haukeland sykehus.

Fredag ettermiddag har politiet ikke fått oppdatert tilstand på 19-åringen.

Politiet vurderer fortløpende om det er behov for å oppnevne bistandsadvokat i saken.