Jon Almaas (52): – Trodde nesten karrieren var over

GULLRUTEN 2020 (TV 2): Se alle vinnerne og de nominerte her!

Fredag kveld kunne TV-bransjen endelig samle seg for å overvære den prestisjetunge prisutdelingen, Gullruten. Arrangementet som vanligvis avholdes i Grieghallen i Bergen, ble for året flyttet til Bjørvika i Oslo.

Blant kjendisene på den røde løperen var også Jon Almaas (52), som representerte «71 grader nord, Norges tøffeste kjendis». Programmet er nominert i to kategorier: både for beste konkurransedrevne reality og beste TV-øyeblikk, da han selv kysset en ulv.

– Det er ikke første gang noen har hatt kjærlig omgang med dyr, men første gang det har ført til en nominasjon. Det er helt supert. Jeg hadde gjort dette uten nominasjonen også, bare for opplevelsen av å tungekysse med ulvetispa Frøya. Det var en spektakulær opplevelse, smilte Almaas på løperen før sendingen startet.

I tiden han var programleder for «Nytt på nytt» vant han flere Gullruten-priser, men det gjør ikke at han har mindre lyst til å vinne i dag.

– Jeg er bortskjemt med priser, men etterhvert som jeg er eldre, så syns jeg det er stas. Jeg er 52, og trodde karrieren nesten var over. Det er stas.

Utsatt på grunn av korona

Prisene, som deles ut for programmer som ble sendt på TV eller nett mellom 18. mars i 2019 til 26. april i 2020, skulle i utgangspunktet blitt avholdt i Grieghallen i Bergen, 9. mai. Arrangementet ble derimot avlyst og utsatt på ubestemt tid på grunn av koronakrisen.

For drøye to uker siden ble det klart at arrangøren endelig kunne ønske velkommen til prisutdeling likevel, og programlederne Sigrid Bonde Tusvik (40) og Morten Hegseth (34) gledet seg stort før kvelden.

– Det blir kjempefint, nå har vi hatt generalprøve i det lille rommet, det er litt mindre skala men det blir et veldig bra TV-program da, sa Tusvik til TV 2 før sendingen startet.

– Det er ganske spennende, jeg føler Sigrid har begynt å nærme seg Dorthestatus og legende rundt Gullruten, så hun har vært trygg og god og gitt meg råd under manusmøte for å takle nervene på scenen, fortalte en spent Hegseth, som debuterer som programleder på Gullruten.

Omfattende tiltak

Det er iverksatt strenge smitteverntiltak for at arrangementet kunne gjennomføres.

Blant annet er det kun plass til 50 tilskuere samtidig i salen hvor prisen deles ut, og de rundt 140 gjestene slippes derfor inn i tre ulike puljer. De to gruppene som ikke er i salen, må samtidig vente på to forskjellige rom når de ikke er i salen.

Pressen måtte også henvises til bestemte stasjoner utendørs, samt at kun et svært begrenset antall fra hvert mediehus kunne være representert.

Her er vinnere og de nominerte fra årets Gullruten:

BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY

Camp Kulinaris (TVNorge)

71 grader nord, Norges tøffeste kjendis (TVNorge)

Kompani Lauritzen (TV 2)

Farmen Kjendis (TV 2)

BESTE SKUESPILLER

Ingrid Bolsø Berdal fra Heksejakt (TV 2)

Øyvind Brandtzæg fra 22. juli (NRK)

Ane Skumsvoll fra 22. juli (NRK)

Simon J. Berger fra EXIT (NRK)

BESTE PROGRAMLEDER - NYHET, SPORT ELLER AKTUALITET

Fredrik Solvang fra Debatten (NRK)

Petter Nyquist fra Petter i fengsel (TV 2)

Kadafi Zaman og Janne Amble fra Norge bak fasaden (TV 2)

Lydia Gieselmann fra Newton (NRK)

BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM

Klassen (NRK)

Nudes (NRK)

Fantasity (NRK)

Søskensjokk (NRK)

ÅRETS DELTAGER

Kristoffer Lundin fra Jan Thomas søker Drømmeprisen (TVNorge)

Trude fra Funkyfam (TV 2)

Andreas Bolset fra Jakten på kjærligheten (TV 2)

Anton fra Bølle til bestevenn (NRK)

ÅRETS NYSKAPNING

Sigurd fåkke pult (TVNorge)

Einig (NRK)

Kompani Lauritzen (TV 2)

EXIT (NRK)

ÅRETS TV-ØYEBLIKK

Paradise Hotel, krangel ved bassenget (TVNorge)

71 grader nord – Norges tøffeste kjendis, Ulvekyss (TVNorge)

Babyen i containeren, Ingrid møter sin mor for første gang (TV 2)

Førstegangstjenesten, Mæhmed pakka baggen (NRK)

BESTE BIROLLE

Sara Khorami fra Heksejakt (TV 2)

Gard Skagestad fra 22. juli (NRK)

Bjørn Hallgeir Myrene fra Vikingane (NRK)

Hamza Kader fra 22. juli (NRK)

BESTE DOKUMENTARSERIE

Mannen som falt (TVNorge)

Else om: barn (TVNorge)

Scandinavian Star (NRK)

Datoen (NRK)

BESTE DOKUSÅPE

FunkyFam (TV 2)

Wunderland (TV 2)

Team Ingebrigtsen (NRK)

Fotobonden (NRK)

BESTE DRAMASERIE

Beforeigners (HBO)

22. juli (NRK)

EXIT (NRK)

Heksejakt (TV 2)

BESTE HUMORPROGRAM

Hvite gutter (TVNorge)

Kongen av Gulset (NRK)

Førstegangstjenesten (NRK)

Vikingane (NRK)

BESTE LIVSSTILSPROGRAM

Fra bølle til bestevenn (NRK)

Folkeopplysningen (NRK)

Ikke spør om det (NRK)

Den følelsen (NRK)

BESTE NYHETS-, SPORTS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM

Debatten (NRK)

Insider FEM (TVNorge)

Verdens vakreste leker (NRK)

Innafor (NRK)

BESTE PROGRAMLEDER - UNDERHOLDNING

Else Kåss Furuseth fra Else om: barn (TVNorge)

Einar Tørnquist fra Brille (TVNorge)

Jon Almaas fra Praktisk info med Jon Almaas

Feelgood SFT for Discovery Network Norway

Maren Teien Rørvik fra Bølle til bestevenn

Monster for NRK

BESTE REALITY

I lomma på Silje (TVNorge)

Jan Thomas søker Drømmeprinsen (TVNorge)

Jakten på kjærligheten (TV 2)

Jorden rundt på seks steg (NRK)

BESTE TV-DOKUMENTAR

Babyen i containeren (TV 2)

Vårt lille land (TV 2)

Innafor (NRK)

Brennpunkt (NRK)

BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM

Kåss til kvelds (NRK)

Kongen befaler (TVNorge)

Skal vi danse (TV 2)

Maestro (NRK)