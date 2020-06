Aktor: Spesialenheten pågrep Eirik Jensen for å ikke støte allmennhetens rettsfølelse

Jensen ble stoppet av tre sivilkledde politimenn fra Spesialenheten og ført inn på et bakrom allerede i første pause under domsavsigelsen fredag.

– Begrunnelsen for pågripelsen er at Spesialenheten mener det, med bakgrunn av den domsslutningen vi hadde fått lest opp, kan støte allmennhetens rettsfølelse dersom han skulle være på frifot inntil en rettskraftig dom er på plass, sier Aktor Guro Glærum Kleppe til NTB.

Jensen blir framstilt for fengsling lørdag formiddag.

