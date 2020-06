Jensen til forsvareren: – Hva er jeg egentlig dømt for?

Da dommen var forkynt for Eirik Jensen, spurte han forsvareren hva som faktisk var grunnlaget for dommen. Det kunne ikke John Christian Elden gi noe godt svar på.

Fredag kom den knusende dommen mot Eirik Jensen. Ekspolitimannen ble i Borgarting lagmannsrett dømt til 21 år i fengsel.

Jensen ble dømt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn hasj til Norge.

Da opplesningen av den over 80 sider lange dommen var over, ble det klart at Jensen valgte å anke dommen på stedet.

Skuffet

Jensens forsvarer John Christian Elden forteller at hans klient er skuffet over lagmannsrettens dom.

– Han har fått en dom på 21 års fengsel uten at lagmannsretten har sagt noe om hva han angivelig skal ha gjort, sier Elden, og fortsetter:

– Han er dømt for en form for psykisk medvirkning uten at de har sagt noe om hva han har medvirket til ved de enkelte innførsler.

– Hva anker dere på grunnlag av?

– Jensens hovedpoeng var å markere at han er uenig i dommen, han mener seg uskyldig. Han kan ikke anke skyldspørsmålet til høyesterett, men han kan anke over saksbehandling og rettsanvendelse. Særlig en dom som ikke har skrevet noe særlig om hva han egentlig skal ha gjort for noe straffbart, kan det være grunn for at høyesterett ser nærmere på, sier forsvareren.

– Hva var hans umiddelbare ord etter at dommen var forkynt?

– Det var spørsmålet «hva er jeg egentlig dømt for?» Det hadde jeg problemer med å svare han på, for lagmannsrettens dom sier ikke noe konkret om hva han er dømt for. Den sier at han psykisk har medvirket til et eller annet ved de ulike innførslene, som tilsier at han skal ha fått 1,4 millioner for å være med på innførsel av 14 tonn hasj, sier Elden.

Eirik Jensen ble pågrepet av spesialenheten i Oslo tinghus i en pause under opplesingen av domsavsigelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

– Uvanlig tilnærming

Forsvareren stiller også spørsmål ved at Jensen ble pågrepet av spesialenheten i rettssalen.

– Det er en ganske uvanlig tilnærming, sier han.

– Spesialenheten ga såkalt allmenn rettsfølelse som grunnlag for å arrestere han nå, og vi stiller oss litt spørrende til det siden han har vært på frifot siden 2014, sier han videre.

Elden sier at han nå vil se nøyere på lovanvendelsen og på begrunnelsene i dommen.

– Dere skal kjempe videre?

– Han anket jo på stedet, og det gjorde han fordi han mener han er uskyldig og ikke skal sitte i fengsel. Da må vi bruke de mulighetene som loven gir oss, nemlig å se på spørsmål om saksbehandling og lovanvendelse, sier han.