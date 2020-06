Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei. Jeg har en BMW X1, 2014-modell, som har gått 110.000 kilometer. Fikk opp symbol for motorfeil . Fikk beskjed av merkeverksted at turbo må byttes. De ga en pris på kr 35.000!

Har i den forbindelse noen spørsmål:

Bør ikke en turbo kunne leve hele bilens levetid, såfremt det ikke er en svakhet fra produksjonens side?

Hvis ja på dette, vil det da være en mulighet for at noe av dette kan dekkes av leverandør selv, om garantitiden på 5 år er ute?

Benny svarer:

Heisann!

Dette er kjedelig. Jeg har ingen problemer med å se at en uforutsett utgift på 35.000 kroner ikke er det helt optimale. Men det er dessverre slik det ofte er. Det passer jo sjelden at bilen går i stykker.

Så til spørsmålet ditt. Et turboaggregat er en del som er utsatt for mekanisk slitasje, da den har et skovlhjul som drives av eksosen. Dette roterer med en enorm hastighet og lagrene her kan slites.

Dessuten er en turbo utsatt for svært store temperatursvingninger. Den kan lett bli så varm at den er rødglødende under belastning og på litt eldre turboer var både smøring og kjøling utfordrende.

Utviklingen har gått fort også her og turboene blir stadig bedre. Men havarier, slik som du har opplevd, forekommer fortsatt og slik vil det nok være i overskuelig framtid, er jeg redd.

Jeg vil ikke si at en turbo er en slitedel på lik linje med bremseklosser etc. men det er likevel en del som man må påregne at man må skifte innimellom. Selv om den ideelt sett burde vare bilen ut og ikke har noen fast skiftintervall.

Jeg har derfor ingen tro på at du vil kunne reklamere på denne komponenten etter at garantien har utløpt. Rett og slett for at den er utsatt for belastningene jeg nevnte. Unnataket er jo om den har en produksjonsfeil, eller at det er noe form for kampanje på denne delen. Det var den dårlige nyheten.

Når det gjelder litt bedre nyheter, vil jeg anbefale deg å sjekke litt rundt hos ulike aktører – hva de vil ta for denne jobben på din bil. Jeg er ganske sikker på at du ved en ringerunde vil kunne redusere beløpet med flere tusen kroner.

Pass bare på at du bruker en seriøs aktør som kan dette. Jeg har hørt nok av skrekkhistorier om folk som har "spart" på seg både betydelige ekstrautgifter og store frustrasjoner med en bil som ikke ble helt i orden likevel, ved kun gå etter pris og fagre løfter.

Håper dette var oppklarende og ønsker både deg og bilen lykke til og fin sommer!

