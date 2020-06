Tiril Sjåstad Christiansen: – Jeg glemmer at jeg er gravid

Programleder og freestylekjører Tiril Sjåstad Christiansen (25) konkurrerer mot svigerfar, programleder og tidligere syklist Dag Otto Lauritzen (63), i Gullruten i kveld.

Begge er nominert i kategorien for «Beste konkurransedrevne reality», der Sjåstad Christiansen representerer Farmen kjendis og Lauritzen representerer Kompani Lauritzen.

Konkurranseinstinkt

Som idrettsutøvere er konkurranseinstinktet høyt, men Lauritzen er positiv til at de er nominert i samme kategori.

– Da er det større sjanse for at i hvert fall den Gullruten blir i familien. Måtte den beste vinne, sier han.

– De kunne plassert oss i hver sin kategori, men dersom Dag Otto vinner er jeg glad på hans vegne, forteller Sjåstad Christiansen.

Lauritzen mener han kommer til å bli fornøyd uansett hvem som vinner.

I tillegg konkurrerer de også mot «71 grader nord kjendis» med Tom Stiansen i spissen og «Camp Kulinaris» med den kjente kokken Kjartan Skjelde.

Dette er første gang Sjåstad Christiansen er nominert til Gullruten, men svigerfar Lauritzen har tidligere vunnet Gullruten sammen med makker Kristian Ødegård.

Gravid på rød løper

Sjåstad Christiansen er gravid og forteller at det er fort gjort for henne å glemme at hun faktisk er det.

– Jeg tror veldig mange glemmer at jeg er gravid, inkludert med selv og Stian, ler Sjåstad Christiansen.

– Jeg må minne meg selv på det. Så det er ikke noe jeg tenker veldig på, men det er jo veldig gøy da.

Selv kom 25-åringen rett fra Farmen-innspilling til Gullruten og rakk ikke dra hjemom før hun skulle på rød løper.

– Jeg røsket med meg kjolen og lånte badet til noen venner, forteller hun.

Sterkt konkurranseinstinkt

Til tross for at det er første gange de konkurrerer om å vinne en pris i Gullruten i samme kategori, er det ikke akkurat første gang de konkurrerer mot hverandre.

Sjåstad Christiansen og Lauritzen er ivrige på spill, men har ikke spilt sammen siden jul, og det er det en god grunn til.

– Det endte opp med en heftig diskusjon som varte i over en time da vi spilte Monopol, sier Sjåstad Christiansen i et intervju med God morgen Norge.

Forloveden hennes, Stian Lauritzen, og Lauritzens kone, Ellen Lauritzen, ble lei og gikk fra bordet mens diskusjonen fortsatte.

– Det var en regel vi var helt uenige om, forteller 25-åringen.