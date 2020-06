Bekreftet: Nora Mørk forlater Bucuresti

Det skriver klubben på sine hjemmesider.

Grunnen til at Mørk ønsker seg hjem til Norge skal være sykdom i nær familie.

– På grunn av alvorlige helseproblemer i familien min, bestemte jeg meg for å flytte hjem til Norge i nærmeste fremtid. Dermed kan jeg være nær mine kjære i en veldig vanskelig periode. Både treneren min og ledelsen i CSM Bucuresti har vist stor forståelse for min situasjon. Jeg er dypt takknemlig for måten de har håndtert det på. Jeg ønsker alle på laget lykke til videre, sier Mørk i en pressemelding fra klubben.

29-åringen hadde ett år igjen av kontrakten med den rumenske klubben, men velger nå å flytte hjem igjen.

Etter det TV 2 erfarer skal Vipers Kristiansand være den klubben som ligger best an til å hente stjernespilleren.

– Det vil bli en monsterovergang som vil gi gjenklang i hele Europa, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Det har vært kontakt mellom Mørk og norske klubber, men alt tyder på at hun havner i Vipers Kristiansand, som også er Norges klubb i Champions League.

– Gjennom mange resigneringer med sentrale spillere, og nå muligheten for å hente Nora Mørk, så er de tett på å mønstre et norsk landslag. Og Norge er gode, så dette øker jo klubbens muligheter betraktelig, mener Svele.

På forrige landslagssamling, som var utvidet, var hele ti spillere fra Vipers kalt inn. Katrine Lunde, Heidi Løke, Henny Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Marta Tomac, Silje Waade, Malin Aune, Andrea A. Pedersen, Ragnhild Valle Dahl, og Vilde K. Jonassen.

Nora Mørk har vært skadet hele det første året i CSM Bucuresti, nå venter en retur til norsk håndball, der hun sist spilte i 2016 for Larvik.

Siden har 29-åringen spilt i Györ og CSM Bucuresti.

Mørk har har ett VM-gull, tre EM-gull og OL-bronse på merittlisten. Landslagsspilleren har også vært toppscorer i alle mesterskapene nevnt over.

På klubbnivå har Mørk vunnet Champions League fire ganger, den ungarske ligaen tre ganger og den norske Eliteserien fire ganger.