Advarer Everton-stjerne etter oppsiktsvekkende påstand: – Du har gjort van Dijk forbanna

Evertons Richarlison er ikke like begeistret for Liverpools stopperkjempe som mange andre.

Liverpool og Everton er endelig i aksjon igjen søndag kveld, og før Merseyside-derbyet benytter Everton-angriper Richarlison muligheten til å fyre løs mot Liverpools Virgil van Dijk.

– Folk snakker så mye om ham, og ja, han er en fantastisk stopper, men jeg har allerede klart å drible ham, sier Richarlison til den brasilianske YouTube-kanalen Desimpedidos, gjengitt av De Telegraaf.

Etter at Virgil van Dijk kom til Liverpool har klubben vært i to Champions League-finaler, tatt klubbens sjette Europa-tittel og er i stø kurs til å vinne Premier League for første gang på 30 år.

Mener tre stoppere er bedre

Den nederlandske landslagspilleren ble nummer tre i Balon d'or-kåringen, verdens gjeveste individuelle pris for en fotballspiller, kun slått av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Det forstår Richarlison lite av.

– Etter en veldig god sesong ble van Dijk kåret til én av de tre beste spillerne i verden, men etter min mening er at det allerede er tre stoppere som er bedre enn ham, sier Everton-anriperen.

Ikke uventet mener den brasilianske landslagsspilleren at flere landsmenn er bedre.

– De tre er: Thiago Silva, Marquinhos og Sergio Ramos, mener den tidligere Watford-spissen.

Det er ikke sikkert det var et sjakktrekk.

– Et råd til neste gang, Richarlison: Snakk etter kampen, kompis. Nå har du gjort van Dijk forbanna. La oss se hva som skjer, sier tidligere Liverpool-back José Enrique ifølge Daily Mail.

Klopp: – Det blir tøft

Sist Everton slo Liverpool var i 2010, da de vant 2-0 på Goodison Park. Da scoret Tim Cahill og Mikel Arteta for blåtrøyene.

Liverpool-manager Jürgen Klopp tror Everton vil være mer enn klare når de møtes igjen etter lang pause uten fotball.

– Everton vil være veldig motivert. Å starte med et derby i en normal sesong ville vært veldig interessant, men nå er det en spesiell kamp av flere grunner, sier Jürgen Klopp på pressekonferansen før kampen.

Den tyske manageren kunne fortelle pressen om at troppen er skadefri før Merseyside-derbyet.

Klopp forventer en hard kamp søndag kveld.

– Jeg forventer at Everton er i veldig god form. Det vil bli tøft, det er tross alt Premier League. Vi skal prøve å løse problemene de lager for oss og skape noen for dem, sier Liverpool-manageren.

Én ting er Ancelotti glad for

Everton-manager Carlo Ancelotti ser frem til å komme igang igjen, men innser at oppgjøret mot rivalen blir en hard nøtt å knekke.

– Vi ser på denne kampen som en fantastisk mulighet. Det vil så klart bli vanskelig, Liverpool er et av de beste lagene i verden, men vi må prøve, sier den tidligere Chelsea-, Real Madrid og Napoli-treneren.

Liverpool er seks poeng unna å sikre seg sin første Premier League-tittel på 30 år, men den italienske manageren har lite å si om erkerivalens titteljakt.

Men én ting er Everton-sjefen glad for.

– Vi bryr oss ikke om hva Liverpool gjør i fremtiden. De vil i hvert fall ikke vinne tittelen på vår hjemmebane, men det har ikke noe å si, sier Ancelotti.

