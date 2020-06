Fredag morgen fikk den tidligere politilederen Eirik Jensen en knusende dom fra Borgarting lagmannsrett.

De så fullstendig bort fra hans forklaring, og dømte Jensen til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn hasj til Norge.

Fredag ettermiddag ble det klart at ekspolitimannen anker dommen på 21 år på stedet.

Medtiltalte Gjermund Cappelen har tatt betenkningstid.

Informant

Cappelen er dømt til fengsel i 13 år. Han har allerede sonet snart syv år i varetekt, noe som betyr at han kan være en fri mann om kort tid dersom han løslates etter to tredeler av soning.

Under opplesingen av dommen kom det frem at Eirik Jensen var med å rekruttere Gjermund Cappelen som informant for politiet allerede i 1993. Jensen har brukt mye tid på å følge opp Cappelen, og han var et viktig verktøy for politiet.

Til slutt ble Cappelens eget narkotikaproblem så stort, at han ikke lenger kunne brukes som informant. Jensen fortsatte derimot å holde kontakten med Cappelen, fordi han følte at han hadde et ansvar for hans velferd.

Preget

At Jensen anker dommen, ble klart da opplesningen av den over 80 sider lange dommen var ferdig i Borgarting lagmannsrett fredag.

Han har hele veien nektet straffskyld, og han var tydelig preget da dommeren leste opp dommen. Han støttet seg til pulten, og ristet gjentakende på hodet.

Dommer fra lagmannsretten kan ankes til Høyesterett, men bare over straffeutmålingen, saksbehandlingen og lovanvendelsen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet nå endelig avgjort.