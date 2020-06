Guardiola bekrefter at stjerne ønsker seg vekk fra klubben

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Leroy Sané ønsker å forlate Manchester City i sommer. Bayern München står klare for å sikre seg kantspillerens underskrift. Ifølge transfer-guruen Fabrizio Romano har Sané og hans agenter blitt enige med den tyske storklubben om de personlige betingelsene.

På en pressekonferanse fredag bekreftet Guardiola at Sané ikke ønsker å skrive ny kontrakt.

– Jeg er selvsagt skuffet. Når vi tilbyr en ny kontrakt til en spiller er det fordi vi ønsker å beholde ham. Vi prøvde før skaden, og vi prøvde etter skaden, men det ble avslått. Vi ønsker spillere som ønsker å spille for klubben og som forplikter seg til å oppnå våre mål, men vi respekterer avgjørelsen hans. Han er en utrolig fin fyr. Jeg er veldig glad i ham. Han er høflig og kommer fra en fin familie. Jeg har ingenting imot ham, men han har bestemt seg for å prøve et nytt eventyr. Når slike ting skjer vil vi hjelpe ham helt til hans siste dag her, sier Guardiola.

Sané skrev under på en femårsavtale i 2016. Det vil derfor koste Bayern München mye penger å hente ham i sommer.

– Leroy har sagt at han ikke ønsker å forlenge kontrakten. Han vil forlate klubben i sommer eller når kontrakten løper ut. Han ønsker å spille for en annen klubb. Det tror jeg alle vet. Hvis vi kommer til enighet etter sesongen vil han forlate klubben. Hvis ikke forlater han klubben når kontrakten går ut, sier Guardiola.

Sané ble skadet 13 minutter ut i Community Shield-oppgjøret mot Liverpool før sesongen og har ikke spilt et minutt siden. Nå er han frisk og kjemper om en startplass, men det virker å være et stykke frem til førstelagsfotball for Sané.

– Leroy har vært lenge ute, men nå trener han uten smerter. Det er et godt tegn. Vi har en stor tropp nå, alle er friske og det er jeg som tar den avgjørelsen. Bernardo Silva og Phil Foden har gjort det utrolig, men de ble likevel ikke tatt ut i startelleveren, sier Guardiola.

Helt skadefri er imidlertid ikke City-troppen. Eric Garcia pådro seg hjernerystelse mot Arsenal og får ikke lov til å spille mot Burnley. I tillegg er det usikkerhet rundt John Stones, som sliter med en ankelskade.