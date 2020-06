Tidligere gangster feirer med bløtkake etter Jensen-dommen

Tidligere gjengleder Shahid Rasool gleder seg over at Eirik Jensen er funnet skyldig. Han mener det er naturlig å ta en ny titt på sakene som Jensen har etterforsket.

Nå vier Shahid Rasool mye av sin tid til å forebygge ungdomskriminalitet.

Men sånn har det ikke alltid vært. I sin tid ble han betegnet som en av Norges farligste menn da han var utpekt som leder for gjengen Young Guns.

I Høyesterett ble han i 2002 dømt til 12 års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i mer enn 100 lovbrudd.

Fredag treffer TV 2 han i en kjeller under kjøpesenteret på Mortensrud, syd i Oslo. Shahid Rasool hamrer løs på en boksesekk.

HARDTSLÅENDE: Shahid Rasool har en broket fortid, men nå jobber han forebyggende for å holde unge mennesker unna kriminalitet. Mange trener med han på kampsportgymmen på Mortensrud. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Til daglig trener 55-åringen unge mennesker i ulike kampsporter.

I dag serveres bløtkake. Den er pyntet med to lys i tallene «21». Det skåles med brus i glassene.

Rasool feirer at den tidligere polititoppen Eirik Jensen er dømt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av tonnevis med hasj.

SMILER: Kaka er pyntet med tallet «21» for å markere antall år Jensen fikk i dommen. Her er Shahid Rasool sammen med kameraten Bent. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Økt tillit til politiet

Til stede er også kameraten Bent, som ikke ønsker at vi bruker etternavnet hans.

– Vi feirer dommen mot en mann som har vært ufin mot ganske mange, sier han.

Eirik Jensen vitnet i sin tid mot Rasool.

– Er det ikke ufint å feire i dag?

– Politiet feiret da jeg fikk min dom. Da feirer jeg når han får sin, svarer han og skjærer seg et stykke av kaka.

– Men det er ikke bare en feiring av at Jensen ble dømt. Vi feirer også rettsstaten. Nå har politiet og påtalemyndigheten bevist at loven er lik for alle. Mange sier at politiet nå har fått ei ripe i lakken, men jeg er ikke enig i det. Det styrker min tillit til politiet, sier Rasool.

Han utelukker ikke at flere domfelte personer kan begjære sakene sine gjenopptatt i tiden som kommer.

SERVERER: – Politiet feiret da jeg fikk min dom. Da feirer jeg når han får sin, sier Rasool.. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg mener at man må se på sakene som Jensen har vært involvert i på nytt.

Utelukker ikke gjenopptakelser

Eirik Jensen hadde blant annet ansvaret for politiets operasjon «Nemesis», som handlet om å knuse Young Guns og B-gjengen, en jobb mange mener Jensen lyktes godt med.

Advokat Vidar Lind Iversen har representert personer i gjengmiljøet som har blitt straffeforfulgt på bakgrunn av Eirik Jensens etterforskninger. Han vil foreløpig ikke si noe om hvorvidt det blir aktuelt å begjære tidligere straffesaker gjenopptatt.

– De gutta er i andre livssituasjoner nå, men dette er noe vi får se på, sier han til TV 2.

Mikael Ali, en mann som var sentral i Young Guns da Jensen jobbet med å utradere gjengene, sier at mange kriminelle og ex-kriminelle i dag feirer.

Jobber med å finne soningsplass

Selv sier Ali at han oppfatter dommen mot Jensen som «streng».

– Det er på en måte forståelig at det ble 21 års fengsel, men samtidig sitter jeg igjen med mange spørsmål. Jeg savner kanskje det ene beviset som vipper saken den ene eller andre retningen.

– Synes du synd på Jensen?

– Ja, jeg synes det er vemodig, og jeg synes at dommen er streng, sier Ali.

Fredag ble Eirik Jensen pågrepet etter å ha fått lest opp slutningen. Lørdag fremstilles han for varetektsfengsling. Dommen kan ankes til Høyesterett.

Nå forbereder Kriminalomsorgen seg på å finne et egnet sted hvor Jensen kan sone. De legger ikke skjul på at det er vanskelig å finne et sted hvor det ikke finnes fanger han har noe uoppgjort med.