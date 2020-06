«Ringenes Herre»-skuespiller død

Det bekrefter agenten til skuespilleren ovenfor The Guardian.

Ian Holm er kjent for sin rolle som Bilbo Baggins i «Ringenes Herre»-filmene. Skuespilleren ble 88 år og døde på sykehus hjemme i London av en sykdom relatert til Parkinsons.

«Det er med stor sorg vi melder at skuespiller Sir Ian Holm gikk bort i dag tidlig, 88 år gammel. Han sovnet stille inn på sykehuset omgitt av familien og pleiere. Sjarmerende, snill og talentfull, han vil bli savnet», fortalte agenten i uttalelsen til The Guardian.

Oscar-nominert

Holm var et kjent fjes i film-bransjen. I 1981 vant han Bafta-pris og var nominert til Oscar for sin rolle i filmen «Chariots Of Fire». Han er også kjent fra Ridley Scott-filmen «Alien», og selvsagt for rollen i «Ringenes Herre»-trilogien og «Hobbit»-filmene.

Skuespilleren gikk bort kun uker etter han beklaget til fansen for at han ikke fikk deltatt på en reunion med «Ringenes Herre»-skuespillerne.

«Jeg er lei meg for at jeg ikke får sett dere, jeg savner dere alle», fortalte han den gang til fansen.

Holm har fem barn og var gift med kunstner Sophie de Stempel (60).