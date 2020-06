Krise for Tages hotell, men helt mørkt er det ikke: – Noen måtte jo tømme øl-fatene

Se Everton - Liverpool på TV 2 og Sumo søndag fra klokken 19.15

Tage Herstad og det norske Hotel Tia i Liverpool var virkelig i flytsonen med fulle hus og stor pågang rundt kampene til de røde.

Jürgen Klopps menn vant Champions League og var ustoppelige på veien mot den første Premier League-tittelen på 30 år. Så kom korona-pandemien og alt ble stille.

– Liverpool by er selvfølgelig rammet hardt med tanke på alle tilreisende som kommer for å se Liverpool og Everton. Det går jo utover taxisjåfører, det går utover pubene og hotellene her. Det går utover restaurantene og butikkene. Jeg tror ikke så mange har innsett hvor hardt det rammer, sier Herstad til TV 2.

Hans hotell har vært uten gjester siden Storbritannia stengte ned i etterkant av Liverpools Champions League-kamp mot Atlético Madrid 11. mars.

– Noen måtte jo tømme øl-fatene som stod igjen etter Madrid-kampen, så jeg har klart meg bra på det, sier Herstad spøkefullt.

Har fått hjelp fra Norge

Nordmannen som har bodd på Merseyside i snart 20 år så frem til stinn brakke og stormende jubel før alt ble satt på vent.

– Det er jo veldig synd at etter to år der det begynner å gå veldig bra, og så kommer dette når vi skal få de to beste månedene i Liverpool på alvorlig lenge, både vær- og fotball-messig. Det er veldig trist. Men vi har jo på en eller annen måte fått oss en fanklubb hjemme i Norge, og andre steder, og plassen er blitt veldig populær. En jente som heter Wenche Aarland har startet en innsamling på spleis.no, og det har kommet inn 120 000 kroner som folk har samlet inn for oss. Vi har hatt litt forskjellige ting på Facebook der det har kommet inn en del, så vi har klart oss bra. Vi har muligheter til mange ting som andre puber her ikke har. Vi er veldig takknemlige for all hjelpen vi har fått.

– Hvordan ser den nærmeste fremtiden ut?

– Nei, det er vanskelig å si, det kommer an på når de åpner opp. Det er greit om du ikke får gå på stadion å se fotball, men de må jo åpne for puber og restauranter en dag. Da kan det jo gå sin gang, for da kan vi sette opp en storskjerm her og da blir det tilbake til det samme.

– Hvor lenge kan dere holde virksomheten flytende?

– Har ikke peiling. Det er umulig å vite hvor lang tid det går, men det er jo sagt at det skal kunne åpne fjerde juli med begrensninger. I dag åpnet butikkene nede i byen og det var fullt i byen med en gang. Hvorfor kan de ikke åpne her når de kan gå på Primark og handle som de vil. Hvorfor skal ikke en restaurant, en uteplass eller en pub kunne åpne? Det blir veldig urettferdig. De kan ikke holde det for lenge. Jeg tror det får gå sin gang, det går bra. Det er veldig mange som spør når vi åpner og de gleder seg til å komme. Vi har hatt bookinger på 40-50 stykker som vil komme, og vi må gi beskjed med en gang det åpner slik at de kan booke seg plass. Men hva vi får lov til å ta inn det vet vi ikke.

Vanvittig kamprekke

For Herstad er ikke Liverpool bare et lag han heier på, det er blitt en livsstil. Og familiefaren fra Florø er mildt sagt fast inventar på tribunen når favorittlaget spiller, uansett hvor det måtte være. Merseyside-derbyet mot Everton skulle utrolig nok bli kamp nummer 869 på rad på arena, men inntil videre blir han stående på 868.

– Det er jo litt kjipt at det ryker, men det må ryke en eller annen gang. Det er kun litt kjipt for meg personlig og ti minutter etter at kampen har startet er det over. Det får bare være sånn. Det er en kamp jeg ikke får gått på, det er ikke noe å gjøre med.

– Blir det rart å se Liverpool på TV?

– Ja, det blir jo å gå nesten 20 år tilbake i tid. Men det hadde bare vært 3000 Liverpool-supportere på Goodison, og det er jo bare 54 000 eller 50 000 på Anfield av Liverpool-supportere. Resten må jo se det på TV og det er jo millioner rundt omkring. Så noen krise er det ikke.

– Når det åpner igjen, starter du da en ny rekke for å slå den gamle rekorden?

– Det kommer jo an på hvordan du teller. Jeg vil jo telle den neste som 869, for det er jo de kampene jeg har fått lov til å gå på. Når de ikke selger billetter til kampene kan jeg ikke gå, så vi får se. Det har aldri vært noe mål om å rekke så og så mange, det er bare blitt sånn. Få det ligagullet, så skal vi fint klare å leve videre. Når du har ventet i 30 år tar du hva som helst, avslutter Herstad.