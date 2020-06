Ødegaard får testet seg mentalt: – En perfekt mulighet til å slå tilbake

Se Real Sociedad-Real Madrid søndag fra kl. 21.55 på TV 2 og tv2sumo.no.

Han herjet innledningsvis og ble kåret til månedens spiller i La Liga i september. Men selv om Martin Ødegaard på mange måter har tatt den spanske toppdivisjonen med storm i år, er det liten tvil om at formen utover i sesongen har vært mer varierende.

– Saken er den at det er vanskelig å holde seg på det nivået han hadde i begynnelsen av sesongen, uttalte Real Sociedad-trener Imanol Alguacil til TV 2 i mars.

Men to kamper etter at fotballen vendte tilbake, har Martin Ødegaard hatt til gode å overbevise. Så sent som torsdag ble nordmannen som første spiller byttet ut for Real Sociedad etter en kamp TV 2-ekspert Jesper Mathisen beskrev som skuffende av Ødegaard.

– Det er ikke tvil om at Martin Ødegaard ikke har helt klart å følge opp den formen han hadde ved starten av sesongen. De siste par kampene har vært skuffende, men samtidig må vi huske på at han er ung og at prestasjonene vil variere. Dessuten er det nesten ingen spillere som man kan forvente at presterer på et så høyt nivå som han gjorde i starten av sesongen. Det er jo bare de aller største stjernene som gjør, sier Jesper Mathisen.

Samtidig, enn så urettferdig det kan være, er det opp mot Real Madrid-nivå og verdens største stjerner at Ødegaard ofte måles. Ukentlig linkes han tilbake til Real Madrid i sommer selv om utgangspunktet er at han skal være i Real Sociedad i ett år til.

Søndag kveld får Martin Ødegaard en ny mulighet til å overbevise Zinedine Zidane at han er god nok for Real Madrid allerede nå.

– Det er ikke tvil om at Martin får testet seg nå. Nå må han vise mental styrke etter en litt tøff periode. Det er lov å ha noen dårlige kamper, men han bør slå tilbake ganske kjapt. Og nå får han en perfekt mulighet: På hjemmebane foran Zinedine Zidane, sier TV 2s fotballekspert.

Var spent på det mentale

I utkanten av baskerbyen San Sebastian er sporten Trainera svært populær. I Club de Remo de Orio er Iosu Esnaola klubbpresident - han har tidligere spilt for Real Sociedad.

I 2012 var han faktisk på prøvespill i Sarpsborg 08.

– Jeg husker Martin Ødegaard fra noen år siden, for da spilte jeg mot ham. Han var en spesiell spiller, veldig god teknisk og da hadde han bare såvidt begynt. Og når jeg snakker med treneren hans nå, Imanol (Alguacil, journ. anm.), så hører jeg at han har hatt en fenomenal utvikling, sier Esnaola.

Men en ting, og nettopp det Mathisen påpeker, gjorde Esnaola usikker på Ødegaards framtid.

– Jeg tenkte at det mentale var det ene han manglet, minnes han.

Men nå har han blitt overbevist.

– Nå har Ødegaard vokst. Han spiller spektakulært. Vi vet hva han kan teknisk og hva han tilfører laget. Vi håper han blir her noen år til, sier den tidligere Real Sociedad-spilleren.

Hyller lagspilleren Ødegaard

Treneren i den lokale Trainera-klubben, Jon Salsamendi er en annen basker som har blitt overbevist av Martin Ødegaard.

Først og fremst fordi han har de sportslige egenskapene som skal til.

– Han har i tillegg store menneskelige egenskaper. Han har det som skal til for å spille på et hvilket som helst lag, fordi han har vist at han er en lagspiller, sier Salsamendi.

Han påpeker riktig nok at Real Madrid er noe helt annet enn Real Sociedad.

– Jeg kjenner ikke helt til hvordan det er der, men det er viktig å ikke legge for mye press på gutten. Han må gå sin vei og ta den tiden han trenger, men jeg tror han har ingrediensene som skal til for å klare det, sier Salsamendi.

Tidligere Real Sociedad-spiller Iosu Esnaola påpeker at Martin Ødegaard fortsatt bare er 21 år.

– Det er vanskelig å spille seg inn på Real Madrid, så jeg tenker at han har godt av noen år til et annet sted. Forhåpentligvis i Sociedad, men det kan også vært i et annet lag hvor han kan utvikle seg. Så kan han gå til Real Madrid når han er 24, 25 år gammel. For det er der folk som han skal være, sier han.