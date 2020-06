– Jeg ser konturene av en ny kald krig

BARE BUSINESS (TV 2): Etter fire år som utenriksminister for Erna Solberg, sa Børge Brende opp statsrådjobben i 2017 for å bli ny toppsjef for World Economic Forum. Fra hovedkontoret i Genève har han blant annet ansvar for å arrangere den store Davos-konferansen i de sveitsiske alpene hver vinter. Der møtes toppene i internasjonalt næringsliv og politikk for debatter og mingling - og lukkede møter på bakrommet.

I TV 2-programmet Bare business forteller Brende om sin bekymring nå for konsekvensene av koronapandemien. Han mener at med økende arbeidsløshet og større forskjeller, kan man frykte en gjentakelse av det man så i mellomkrigstiden: Fattigdom og sosial misnøye førte til ekstremisme og splittelse mellom landene.

Sosial uro

– Hvis vi fortsetter med lav vekst og økende arbeidsledighet, så vil vi se økende sosial uro, sier Brende og fortsetter:

– Vi kommer til å se mange flere demonstrasjoner, og unge mennesker som føler at situasjonen er ganske håpløs. Det kommer til å legge grunnlaget for enkle løsninger på komplekse temaer. Da er jeg bekymret for at noe av det som bare tilhørte historien, kan gjenta seg i framtiden.

Fattigdom og misnøyen på 1930-tallet endte i utbruddet av andre verdenskrig. Brende mener at det nå er helt essensielt å hindre mer sosial uro etter at økonomien har stoppet opp med koronaviruset.

– Vi må få opp veksten igjen, skape like muligheter, bekjempe forskjeller og skape arbeidsplasser. Det er utrolig mye som står på spill de neste årene, sier Brende.

Sosialt ansvar

Under Davos-toppmøtet sist januar var et hovedtema hvordan selskaper skal forplikte seg til å ta mer sosialt ansvar og å skape mer inkluderende vekst. Det kan være å gi høyere lønninger for ansatte «på gulvet», og å innføre mål om bærekraft. Brende håper at dette nå ikke svekkes med koronakrisen:

– Når vi skal bygge ting opp igjen håper jeg at vi kan gjøre det på en måte som er mer inkluderende, skape flere «decent jobs» og at det kan være mer bærekraftig det vi gjør, sier han.

– Men nå kan jo arbeidsgivere skylde på korona og krise, og ikke gå med på høyere lønn eller klimatiltak?

– Nei, det er nok riktig at vi vil se endel tilbakeslag. For eksempel kan vi se flere kullkraftverk. Mange land vil skylde på at vi må ha vekst, og at det er viktigere enn å ta hensyn til klima. Så er det mange selskaper som har sagt at de ikke vil si opp folk hvis de fortsatt tjener penger, og det er bra. Men så er jo bedrifter som nå ikke tjener noe penger, og da er det viktig at det skapes andre nye jobber, og en fremtid for de unge, sier Brende.

– Ny kald krig

Han mener at koronakrisen kan forsterke konfliktnivået i handelskrigen mellom USA og Kina. Økonomisk krise gjør at politikere ofte øker fokuset på «eget land først», ikke samarbeid. Og Brende mener at handelskrigen nå involverer også andre land rundt USA og Kina - slik det ble en østblokk og en vestblokk da Russland og USA sto mot hverandre etter andre verdenskrig.

– Jeg synes at vi ser konturene av en ny kald krig. Man definerer seg i en interessesfære, at enten sympatiserer man med det landet eller det andre, sier Brende.

World Economic Forum tror at verdensøkonomien kan krympe med 5-6 prosent i 2020 som følge av koronapandemien. Brende mener at samarbeid og politisk lederskap nå er det eneste som kan skape ny vekst igjen - og mindre splittelse, både i befolkningen og mellom stater.

Davos 2021?

World Economic Forum har arrangert årskonferanser hver vinter i alpebyen Davos siden 1971. Fra år til år er dette blitt en stadig viktigere møteplass for verdensledere, toppsjefer i store selskaper og internasjonale organisasjoner. Det har vært usikkert om koronapandemien ville sette en stopper for konferansen kommende vinter, men i Bare business letter Brende på sløret om hvordan han og WEF-organisasjonen nå planlegger en Davos-samling i 2021.

– Vi satser på en «twin-summit» - tvillingtoppmøte - der vi skal ha rundt 10 000 som deltar digitalt, og så satser vi på noe mindre i Davos. Vi tenker oss rundt 1500 - 2 000 deltakere i Davos, og da kan det foregår samtaler mellom de i Davos og de som er med digitalt. Men blir det en ny bølge med Covid-19 så må vi bare kjøre Davos digitalt, sier Børge Brende.

