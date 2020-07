Krever svar fra statsadvokaten etter brutal hendelse i Bergen

Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs krever at de som overfalt, bortførte og mishandlet Petter Slengesol, skal tiltales for mer enn kun grovt ran.

– Jeg tenker at mange vil oppleve dette som helt feil og urimelig. At disse bare blir domfelt for et grovt ran er ikke akseptabelt, sier Ellen Eikeseth Mjøs.

Bistandsadvokaten til Petter Slengesol er rystet over at de som overfalt, bortførte og mishandlet hennes klient i 2015, ikke blir stilt til ansvar for flere alvorlige lovbrudd.

Eikeseth Mjøs, som også er leder for Spesialenheten for politiet i Vest-Norge, har skrevet en klage til statsadvokaten som hun forventer blir grundig behandlet.

KLAGET PÅ TILTALEBELSUTNING. Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs venter nå på at klagen hun har sendt skal bli behandlet av statsadvokaten. Får hun ikke gjennomslag sender hun klagen videre til Riksadvokaten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Fullt mulig å endre tiltalen

– Jeg har klaget over at frihetsberøvelse ikke er tatt med, bestemmelsen om organiserte kriminelle grupper må anvendes, falsk anklage og henleggelsen av saken mot den tredje siktede er uriktig idet det foreligger tilstrekkelig bevis for å ta ut tiltale mot ham, sier Eikeseth Mjøs.

Hun har anmodet om at påtalemyndigheten utvider tiltalen eller lager tillegg.

– Tenker du at det er mulig å nå frem med klagen?

– Det er fullt ut mulig å endre tiltalen og det håper jeg virkelig kan skje, sier Eikeseth Mjøs til TV 2.

Hun er tydelig på at folk flest ikke vil forstå hvordan kriminelle som står bak slik grov kriminalitet, kan ende opp med å bli dømt for kun grovt ran.

– Man kan gå inn i en 7-Eleven med en kniv og true til seg penger, det vil være et grovt ran, i vår sak har det skjedd så mye, mye mer, det er uriktig at det kun står som grovt ran, presiserer Eikeseth Mjøs overfor TV 2.

TV 2 fortalte nylig at bistandsadvokat Einar Drægebø har klaget på det samme, men han fikk ikke gjennomslag hos riksadvokaten.

Eikeseth Mjøs håper at fokus i media vil sørge for at saken får det utfallet hun mener er korrekt.

Ekstrem vold

I februar 2015 ble Petter Slengesol overfalt av utenlandske kriminelle. Han ble kjørt bort i sin egen varebil og mishandlet i flere timer på det groveste av flere gjerningspersoner med finlandshetter, som forsøkte å presse ham for penger.

MISHANDLET: Petters venstre pekefinger fikk alle nervene kuttet tvers av, og det gikk infeksjon i såret. Legene måte åpne fingeren for å rense ut bakteriene, og Petter måtte gå med fingen slik som dette i flere måneder. Foto: Petter Slengesol

I desember 2015 ble forretningsmannen Reidar Osen utsatt for det samme. Også han overfalt og bortført i sin egen bil, så grovt mishandlet av minst tre utenlandske personer.

I begge sakene ble det brukt våpen av hettekledde personer som bandt sine ofre fast og mishandlet dem begge, før de til slutt ble forlatt i sine egne kjøretøy.

Den ekstreme historien om bortføringen av Petter Slengesol ble via TV 2 kjent da han og Reidar Osen for første gang traff hverandre flere år etter voldsepisodene.

– Sliter med uro

– Vår eneste mulighet er å få disse sakene og tiltalen belyst gjennom media, sier Slengesol til TV 2.

Han er sjokkert over at påtalemyndigheten nå kun velger å tiltale to personer for grovt ran.

– Det er skuffende, jeg blir satt helt ut fordi jeg hadde forventet noe helt annet. Jeg føler det kostes under teppet, at det ikke er viktig å ta disse for det de faktisk har gjort.

– Hvordan har denne hendelsen påvirket deg?

BORTFØRT OG MISHANDLET: Petter Slengesol ble utsatt for kidnapping og mishandling av samme kriminelle bande som senere overfalt forretningsmannen Reidar Osen. Foto: Privat

– Det har vært en tung tid i livet mitt. Hele prosessen har vært altoppslukende. Det har revet familien fra hverandre og revet meg i stykker som person, sier Slengesol til TV 2.

Slengesol første offer

I februar 2015 ble først Petter Slengesol kidnappet, bortført og mishandlet. I desember bortfører og mishandler samme gruppe forretningsmannen Reidar Osen.

Da saken til Reidar Osen dukket opp i desember, var det ingen i politiet som koblet dette til den brutale og nesten identiske hendelsen ti måneder tidligere samme år.

Selv om sakene ble etterforsket i samme politidistrikt i samme by, klarte aldri politiet å se sakene i sammenheng. Slengesol sin sak forble ukjent for pressen, og henlagt etter noen få måneder våren 2015.

DNA-funn i fjor sommer, i den såkalte Osen-saken, gjorde at Petter Slengesol sin sak også ble gjenopptatt.