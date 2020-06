– Vanskelig å finne et fengsel uten innsatte som har noe uoppgjort med Jensen

Fredag morgen fikk den tidligere politilederen Eirik Jensen en knusende dom fra Borgarting lagmannsrett.

De så fullstendig bort fra hans forklaring, og dømte Jensen til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn hasj til Norge.

– Godt forberedt

Den tidligere politilederen ble pågrepet av Spesialenheten i den første pausen under fredagens opplesing av dommen, og når den blir rettskraftig skal Jensen starte soningen.

Tor Erik Larsen er forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Han sier til TV 2 at de er godt forberedt på å ta i mot Jensen.

– Kriminalomsorgen har undersøkt fangesammensetningen i de ulike fengslene, for han må bli minst mulig eksponert for innsatte han har noe uoppgjort med, sier Larsen.

FORBEREDT: Forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund Tor Erik Larsen sier at de er godt forberedt på å ta imot Eirik Jensen. Foto: Privat

Han legger ikke skjul på at trusselbildet mot den tidligere politilederen er kjent. Men det trenger ikke nødvendigvis være en ulempe, ifølge Larsen.

– Vi vet at det er folk i de kriminelle miljøet som ikke er kjempebegeistret for ham. Men da er det samtidig enklere å sørge for hans trygghet, sier Larsen.

– Vanskelig

Forbundslederen tror derimot ikke at det blir enkelt å finne et trygt sted for Jensen å sone.

– Det kan nok være vanskelig å finne et fengsel uten innsatte som har noe uoppgjort med ham.

Larsen sier det er et stykke arbeid som skal gjøres, med tanke på hvilke aktiviteter Jensen kan tilbys i fengselet.

– Vi må hele tiden passe på hvilke nye innsatte som kommer til den enheten han er på.

– Nødvendig å følge ekstra nøye med

Jensen sa selv i et intervju med TV 2 før dommen at han var forberedt på at det ville bli en utfordring å plassere han i et fengsel.

– Det er noen hensyn man må ta med alle fengsler, og jeg må ta høyde for at det kan bli en utfordring, sa Jensen før han fikk dommen.

Forbundslederen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund skjønner Jensens bekymring.

– Men min erfaring er at dette er Kriminalomsorgen mer enn kompetent nok til å håndtere. Jo flere innsatte du har et problem med, desto vanskeligere er det å styre logistikken, og sjansen for at det blir en glipp vil være til stede, sier Larsen og legger til:

– Men igjen, det er enklere når du har en så profilert innsatt som du vet det vil være nødvendig å følge ekstra nøye med på.