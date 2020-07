Deler sine syv beste tips for å spare tusenlappene i sommer

Det er fort gjort at kontoen står tom etter sommeren. Her er ekspertenes beste råd til hvordan du kan ta grep om økonomien din.

Enten det er på grunn av utgifter til reise, dyr oppussing eller penger man bruker på generell kos, blir sommeren uansett fort et pengesluk.

Det finnes imidlertid flere grep du kan ta for at kontoen ikke skal være helt skrapt når vi kommer til august.

TV 2 har spurt ekspertene om hva som er deres beste tips.

– Hver sommer er det lurt å ta en liten sjekk i økonomien sin, sier Lene Drange, som er økonomisk rådgiver og programleder i TV3-programmet Luksusfellen.

Hun anbefaler å ta en runde med alle abonnementene du har, som strøm, mobil, TV og internett. Finnes det bedre avtaler for deg enn de du har i dag? Her kan det være mye å spare om du bruker litt tid.

Ta også en gjennomgang på hvilke strømmetjenester du betaler for. Er det noen av dem du ikke trenger i løpet av sommeren, eller kanskje ikke i det hele tatt?

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea anbefaler at du også går gjennom forsikringene dine.

– Sjekk prisene hos ulike leverandører og innhent flere tilbud. Du kan spare noen tusenlapper på å bytte forsikringsselskap.

Sjekk renter

Boliglånsrentene har falt mye det siste halve året. Dersom du har boliglån, bør du sørge for at renten på ditt lån har blitt med på fallet.

– Pass på at du har den beste renten du kan, sier Drange.

– Har du ikke oversikt over hvilken rente du har, bør du gå gjennom rentene på alle lånene dine. Undersøker du muligheten for å justere renten på boliglånet, kan du spare flere tusen kroner i året, sier Incedursun.

For å finne ut hvem som tilbyr den beste renten for ditt lån, kan du gå inn på Finansportalen for å få en oversikt.

Det kan i tillegg være mye å hente på å flytte sparepengene inn i en sparekonto med bedre innskuddsrente, som også er noe du kan finne på Finansportalen.

Samle lån

Hvis du har dyre forbrukslån eller saker som har gått til inkasso, bør du prioritere å bruke feriepengene på å rydde opp i det.

– Har du gjeld med en gjennomsnittlig rente på 15 prosent, er det smartere å prioritere nedbetaling av gjelden fremfor å plassere pengene i aksjemarkedet og håpe på at avkastningen blir over 15 prosent, sier Incedursun.

Betaler du 5000 kroner i måneden på dyr gjeld, kan denne summen enkelt flyttes til sparing eller noe annet etter at gjelden er nedbetalt.

– Har du flere smålån, kan det være lurt å samle de små lånene i et refinansieringslån. Med bare ett lån å forholde seg til, får du bedre oversikt over gjelden, færre gebyrer og kanskje mulighet for lavere rente og bedre betingelser. Undersøk hvilke muligheter du har og hvor du kan få den beste renten. Start gjerne med å ta kontakt med banken din, råder Incedursun.

Feriemuligheter

Denne sommeren er det naturlig å kjenne på litt ekstra reiselyst, ettersom koronaviruset førte til at mars, april og mai stort sett ble tilbrakt hjemme. Mens du er bortreist, kan du tjene gode penger på å leie ut din egen bolig.

– Skal du ikke bruke hytta eller boligen i ferien, kan det være innbringende å vurdere utleie. Utleieinntekter på inntil 10.000 kroner i året er skattefritt for hver eiendom, sier Incedursun.

Er du usikker på hva du skal gjøre i ferien, finnes det flere muligheter som ikke koster skjorta.

– Overnatting er ofte en stor post i feriebudsjettet. På inatur.no kan du leie svært billige hytter, for ned mot noen hundre kroner natten per person. Den Norske Turistforening har også utleiehytter. Her koster en ubetjent hytte mellom 100 og 250 kroner for et døgn, sier Incedursun.

Å ha kokemuligheter der du skal bo i sommer kan være en fin måte å spare penger på, ettersom det er dyrt å spise alle måltider ute.

– Skal du ikke reise bort i år, kan du planlegge en innholdsrik ferie på visitnorway.no. Her kan du finne opplevelser, aktiviteter, spisesteder og attraksjoner du kanskje ikke har tenkt over, og være turist i din egen by, sier Incedursun, og fortsetter:

– Ofte arrangerer kommuner sommeraktiviteter for barn, ungdom og barnefamilier, og flere av disse aktivitetene er gratis. Undersøk med hjemkommunen din om hva som tilbys av ulike aktiviteter.

Biltips

I år er det mange nordmenn som skal bruke sommeren på bilferie. Ekspertene peker på noen muligheter til å gjøre bilferien billigere.

– Hvis du leaser bil, er det en rente i leasingavtalen. Dette er det mange som ikke er obs på. Pass på at leasingselskapet setter ned renten, for det er ikke alle som gjør det automatisk, sier Drange.

Hun har tidligere gitt flere tips til de som skal ta opp billån i sommer, som du kan lese mer om her.

Les også: Slik unngår du bompenge-sjokk på Norgesferien

Incedursun tipser om en måte du kan reise rundt i Norge helt gratis.

– Ofte må leiebilfirmaer flytte biler fra et kontor til et annet og trenger din hjelp til å transportere disse tilbake. Du vil da gjøre bilfirmaene en tjeneste og samtidig få gratis tur mellom to eller flere byer. På returbil.no finner du mange ledige biler som trenger å bli fraktet til opprinnelsesstedet, sier Incedursun, og fortsetter:

– Jeg finner for eksempel strekninger som Ålesund-Trondheim, Ålesund-Oslo, Oslo-Bergen, Kristiansand-Stavanger, Stavanger-Førde, Bergen-Kristiansand og så videre. Her blir ledige biler lagt ut fortløpende.