Her skyter 27-åringen mot dørvaktene på utested i Oslo – dømt til forvaring

Natt til søndag 9. juli i 2018, klokken er ti på halv tre. En ung mann har nettopp blitt kastet ut av det populære utestedet Blå ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo.

Mannen føler seg ydmyket og nedverdiget av vaktene, som han mener at ikke viste ham respekt.

De neste sekundene er fanget på video: Mannen, som i dag er 27 år gammel, drar en halvautomatisk pistol opp av bukseliningen. Han tar ladegrep og løfter våpenet. Deretter avfyres flere skudd mot døråpningen til Blå, der flere av vaktene står.

DRAMATISK: Politiet på stedet etter skytingen på Blå i juli i 2018. Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix

Etter å ha avfyrt minst tre skudd med det grovkalibrede våpenet, kilte pistolen seg, mener politiet. Deretter løp 27-åringen fra stedet.

Tilbake lå flere skadde personer på bakken.

Se skyteepisoden i videovinduet øverst. Vi advarer mot sterke inntrykk.

Forsøkte å drepe syv personer

Påtalemyndigheten mener at 27-åringen forsøkte å drepe totalt syv mennesker da han løsnet skuddene.

DØMT: Høyesterett mener at 27-åringen er så farlig at tidsbestemt fengselsstraff ikke er nok. Dermed er mannen, som kobles til MC-klubben Satudarah, dømt til forvaring. Foto: Privat

Tre personer ble påført skuddskader i beina, mens en fjerde ble skadet av enten et prosjektil eller en murbit fra en vegg traff vedkommendes legg.

Ingen fikk livstruende skader, men ifølge overlege Per Hoff-Olsen, som vitnet i retten, kunne skuddene vært fatale om de traff blodårer i lysken og i bekkenet.

I tingretten erkjente 27-åringen at han løsnet skuddene, men han mente at han bevisst skjøt på en måte som gjorde at ingen ville bli påført livstruende skader.

Aktor: Derfor er han farlig

I Oslo tingrett ble han dømt til 11 års forvaring, mens i lagmannsretten ble han dømt til 11 års fengsel. Statsadvokat Alvar Randa anket denne dommen til Høyesterett.

Aktor mener at 27-åringen er så farlig at han må vernes mot samfunnet og dermed idømmes forvaring.

– Han har en personlighetsforstyrrelse og øvrige personlige egenskaper som gjør at vi mener han skulle ha forvaring. I tillegg har han tilknytning til et tungt kriminelt miljø og rusproblemer, samt at han bruker anabole steroider. Dette er en svært uheldig kombinasjon som gjør at risikoen for nye alvorlige voldshandlinger er høy, sier Randa.

I Høyesterett ble 27-åringen dømt til 11 års forvaring med en minstetid på syv år og seks måneder.

Dømt flere ganger

I dommen vises det til at mannen er straffedømt for alvorlig kriminalitet tidligere, blant annet for en uprovosert knivstikking og flere grove ran. Det slås også fast at han har dyssosial personlighetsforstyrrelse.

«Det står sentralt at NN har en lav terskel for voldsbruk, handler impulsivt og under påvirkning av rus, samt at han går bevæpnet», heter det.

Samtidig vises det til at han har vist noe fremgang i perioden i varetekt, men retten mener det ikke er nok for å gi ham en tidsbestemt straff.

– Han bruker vold instrumentelt, både som et verktøy i forbindelse med kriminell tilhørlighet og for å oppnå ting, sier aktor Randa.

Forsvarer: – Angrer bittert

TV 2 har tidligere skrevet at 27-åringen har tette bånd til flere kriminelle i Oslo. Han har også, etter det TV 2 erfarer, vært tiltenkt en rolle i den kriminelle MC-klubben Satudarah som i disse dager etablerer seg flere steder i Norge.

Mannens forsvarer, advokat Stian Mæland, sier at 27-åringen er skuffet over dommen fra Høyesterett.

– Han er uenig i at han utgjør en fare for samfunnet, og han håpet i det lengste å unngå forvaring, men sånn ble det dessverre, sier Mæland til TV 2.

– Når han ser denne videoen, hva tenker han da?

– Han angrer bittert og dypt på det han gjorde den kvelden, sier forsvareren.

– Hvorfor gjorde han det?

– Han sa i retten at han hadde en dårlig dag, og at han mistet litt impulskontroll.