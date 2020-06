Tesla har startet utleveringene av nye Model Y hjemme i USA. Men det har ikke på langt nær skjedd knirkefritt.

Nå melder flere medier, blant annet Electrek som følger Tesla tett, at det har dukket opp uvanlig mange kvalitetsproblemer med nykommeren.

Det er heller ikke første gang, ettersom det også ble oppdaget en del barnesykdommer da Model 3 ble lansert. Ifølge Electrek skal utfordringene med Model Y være enda større.

Løse bakseter, store glipper og dårlig lakk

Ulike Tesla-forumer er nærmest oversvømt av nye kunder som rapporterer om problemer med sin Model Y.

Kundene kaller feilene og manglene for «betydelige».

Som Electrek understreker, er det ikke uvanlig at helt nye bilmodeller har visse utfordringer i en tidlig produksjonsfase. Men nå skal det være snakk om uvanlig mye, selv etter Teslas målestokk.

Det meldes blant annet om dårlig utført lakkering, skader på seter, store glipper mellom karosseriplater og generelt dårlig finish på bilene.

Det blir antatt av Model Y er den nye bestselgeren fra Tesla når produksjonen er skikkelig i gang.

Nekter å ta imot bilen

Electrek har også vært i kontakt med en kunde som nekter å ta imot bilen sin, på grunn av flere problemer med lakk, skader i setene og et løst setebelte.

Den største utfordringen skal være at hele bakseteraden ikke har vært festet skikkelig og dermed løsnet.

Ifølge nettstedet nekter flere amerikanske kunder å godta overleveringen av bilene sine. Mange kansellerer også bestillingen.

Tesla-sjef Elon Musk har nylig uttalt i en e-post til sine ansatte at å minimere rettelser i produksjon av modell Y er en topp prioritet. Foto: Scanpix

Syvdagers returordning

Hjemme i Norge er det mange som venter i spenning når Model Y lanseres neste år. Norske kunder kan håpe på at problemene løses. Det skal også sies at bilene for det europeiske markedet skal produseres på en annen fabrikk, nemlig den nye gigantfabrikken nær Berlin.

Broom har vært i kontakt med den norske Tesla-importøren. De ønsker ikke å kommentere amerikanske tilbakemeldinger på en bilmodell som enda ikke er lansert i Europa eller Norge.

De første overleveringene av Tesla Model Y i USA har ikke gått smertefritt. Illustasjonsfoto: Scanpix

Teslas Senior Communications Manager i Norge, Even Sandvold Roland, sier imidlertid dette til Broom:

– På generelt grunnlag jobber vi med kontinuerlig forbedring av alle deler av bilene våre, basert på egne erfaringer og tilbakemeldinger fra kundene våre.

– Vårt mål er at alle kunder skal være fornøyde med bilen sin. Derfor har Tesla valgt å tilby en returpolicy som lar kundene våre levere tilbake bilen i opptil syv dager etter levering, avhengig av hvorvidt kunden har prøvekjørt bilen på forhånd, og få kjøpsbeløpet i sin helhet refundert. Tesla er så vidt jeg vet alene i bilbransjen om en så generøs ordning. Den kommer i tillegg til eventuelle forbrukerrettigheter og lignende som kunden har. Dermed sier det seg selv at vi har klar interesse av å levere et produkt av høy kvalitet som innfrir kundens forventninger, sier Sandvold Roland.

I videovinduet under kan du se hvilke utfordringer denne ferske Model Y-kunden oppdaget på sin bil. Kunden, som eier en Model 3 fra før, oppsummer noen av funnene slik:

Dårlig finish, store glipper, fukt i baklys, løse deksler, lakkering og at knappen for å felle ned baksetet ikke fungerer.

