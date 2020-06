Noen biler er det forbudt å ha takboks på

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei har veldig lyst til å bytte til Mustang Mach-E når den kommer, utfordringen er at det såvidt jeg skjønner ikke blir mulig å ha takstativ på den.

Spørsmål: Hvorfor er det slik? Går det eventuelt an å ha montere stativ uansett, hva taler eventuelt imot? Vi er avhengig av skiboks på vinteren, derfor er dette viktig for oss.

Benny svarer:

Heisann. Dette er en utfordring av relativt ny dato og det er elbiler det gjelder. Derfor skjønner jeg godt at mange undrer seg over hvorfor det er sånn.

Det er en god del elbiler som ikke er typegodkjent for å ha takstativ/last på taket. Når det gjelder Mustang Mach-E konkret, har vi hørt at endelig typegodkjenning ikke er klar ennå. Derfor er det ikke 100 prosent sikkert at det blir slik at den ikke kan ha takstativ.

Jeg vil tro at den norske importøren har gjort hva de kan for å finne en løsning her. Vi nordmenn er jo omtrent verdensmestere i takboks, i mange andre land er nok ikke dette en like aktuell problemstilling som her hjemme.

Dette handler om prioriteringer hos bilprodusentene og måten bilene er utformet/produsert på. Last på taket vil jo nødvendigvis påvirke en rekke ting, også rekkevidden. Bilen oppfører seg annerledes om du har en stor takboks med 50 kilo last på taket – kontra ingen ting. Endel elbilprodusenter har altså hoppet elegant over hele problemstillingen – og løst utfordringen med å si at du ikke kan ha taklast i det hele tatt.

Den glemte elbilen forsøkte seg igjen

Mustang Mach-E er elektrisk SUV med solid rekkevidde.

Alternativ løsning?

Kan du montere takstativ allikevel? Jeg vil ikke anbefale å gjøre det, når bilen ikke er godkjent for det. Du vil også slite med å få festet stativet.

Men jeg har sett biler jeg vet ikke er godkjent for takstativ der eieren har brukt magnet- eller sugekopp-stativ, satt rett på taket. Det en løsning som naturligvis vil fungere på samme måte, uansett om det er elbil eller ikke. Men lov er det altså ikke...

Jeg håper dette er oppklarende. Et alternativ kan eventuelt være å bruke hengerfestet til å lage en løsning her. Hengerfeste får du nemlig helt sikkert på Mustang Mach-E.

