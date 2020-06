PST: – Terrortrusselen er fortsatt moderat i Norge

Motstand mot islam og ikke-vestlig innvandring vil fortsatt ha sterk appell i høyreekstreme miljøer, heter det i en ny trusselvurdering.

– I tillegg er det sannsynlig at et økt antall nordmenn vil bli sårbare for radikalisering som følge av sosiale og økonomiske utfordringer i kjølvannet av covid-19 pandemien.

PST vurderer det som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene.

– En eventuell høyreekstrem terrorhandling vil mest sannsynlig være et masseskadeangrep utført av én person, skriver de.

PST vurderer at radikalisering til ekstrem islamisme med størst sannsynlighet vil kunne oppstå som følge av bevisste forsøk på å krenke religionen islam.

– Enkeltpersoner kan la seg inspirere til å gjennomføre hevnangrep i form av volds- eller terrorhandlinger.

Det vurderes som svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terror.