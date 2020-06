Etter lang ventetid og noen forsinkelser, er det klart at Volkswagens nye elbil ID.3 leveres til norske kunder i månedsskiftet september-oktober.

Startprisen er 351.900 kroner for innstegsmodellen, mens topputgaven koster solide 452.200 kroner.

Nye ID.3 markerer starten på en elektrisk storsatsning hos Volkswagen. Ambisjonen er klar: Verdens største bilprodusent skal også bli verdens største på elbil.

Volkswagens neste medlem i ID-familien er den elektriske SUV-en ID.4. Den kommer til Norge helt på tampen av året. Hvis alt går etter planen...

Avslørt før tiden

Så langt har ikke VW sluppet noen offisielle bilder av den produksjonsklare modellen, med unntak av et par godt kamuflerte utgaver.

Nå har det imidlertid lekket bilder av den ferdige bilen. Bildene som nå sprer seg på nettet, skal stamme fra Kina og FAW Volkswagen, som er selskapets kinesiske avdeling.

Det er ingen store overraskelser å se, men mange vil nok hevde at designet er mer spennende enn ID.3.

ID.3 og ID.4 er for øvrig basert på samme MEB-plattform – som er dedikert elektriske biler. Det er også denne plattformen helt nye Skoda Enyaq bygger på.

VW gjør ingen drastiske designgrep, men kjører i stedet trygge og småstramme linjer.

Får firehjulsdrift

Volkswagen har allerede meldt at ID.4 får en rekkevidde på inntil 500 kilometer.

Bilen leveres i første omgang med bakhjulsdrift, men senere også med 4x4.

Vi vil anta at mange norske kunder venter til firehjulstrekk er tilgjengelig. Vi forventer også at ting som hengervekt og mulighet for taklast er på stell her.

Høyvoltbatteriet er plassert under kupéen, noe som sikrer et lavt tyngdepunkt og en jevn vektfordeling mellom akslene. Batteriet kan lades med trefaset vekselstrøm som standard (AC), og hurtiglades med likestrøm (DC).

ID.4 er relativt kompakt, men skal ha mye plass innvendig.

Investerer 33 milliarder Euro

Den elektriske strategien til Volkswagen er nå godt i gang.

I 2019 nådde selskapet viktige milepæler, for eksempel med verdenspremiere og produksjonsstart av ID.3. Markedslanseringen av ID.-familien er Volkswagens høyeste prioritet i 2020

I de kommende årene sikter Volkswagen mot å bli verdensledende innen elektrisk mobilitet. For å nå det målet, investerer selskapet 33 milliarder euro fordelt på hele VW-gruppen innen 2024. 11 milliarder av disse er øremerket Volkswagen.

