Forsker vil kurere angst og depresjon med avføring

Fra før vet man at tarmbakterier fra friske mennesker kan fungere som behandling mot irritabel tarm, noe omkring en million nordmenn lever med.

Nå tror man at bruk av såkalte gode bakterier i avføringen også kan hjelpe mot andre lidelser.

Undersøker covid-19-effekt

– Forskningen pågår, og det ser ut som det avføring fra friske kan brukes mot både, depresjon, angst, autisme og demens, sier professor Trygve Hausken ved Haukeland universitetssjukehus.

Han er overlege ved Gastroenterologisk avdeling ved Haukeland sykehus og er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer.

– Vi forsøker også å undersøke om gode tarmbakterier kan hjelpe mot covid-19, men det er det for tidlig å si noe om, sier professoren.

HJERNECELLER: Vi har fire milliarder nerveceller i tarmen av samme type som vi har i hjernen. Foto: Thor Brødreskift

Han forteller at det mange ikke er klar over er at man nærmest kan tenke med tarmen.

– Vi har 200 milliarder hjerneceller, men vi har fire milliarder av de samme nervecellene i tarmen. Det er det vi kaller "gut-feeling". Altså at du kjenner sommerfugler i magen om du gleder deg til noe eller at det knyter seg i angst om noe er vanskelig, sier Hausken.

Ny utstilling

Professoren fortalte om den nye forskningen da han var med på åpningen av en ny utstilling om sammenhengen mellom hjerne og tarm på VilVite-senteret i Bergen.

UTSTILLING: Bergensordfører Marte Mjøs Persen åpnet utstlillingen om sammenhengen mellom hjernen og tarmen. Foto: Thor Brødreskift.

Utstillingen er sponset med fire millioner kroner av næringslivet i Bergen.

– Hjerne og tarm er uløselig knyttet sammen. Det vi spiser gjør noe med oss. Har jeg spist noe godt og er i godt humør fungerer også hjernen godt, sier Christian Rieber i GC Rieber Fondene.