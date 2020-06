Utvider åpningstidene i Oslo

Fra mandag utvides sjenketidene til klokken 03:00.

Det bekrefter byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse fredag.

– Dagens beslutning er at vi går tilbake til ordinære skjenke- og åpningstrider, dette vil gjelde fra mandag, sier han.

Men han kommer med en klinkende klar beskjed:

– Vi kommer til å følge nøye med. Skjenkestedene kan forvente å få besøk av våre kontrollører.

– Vi vil ikke nøle med å stenge enkeltsteder som ikke følger reglene, sier Johansen.

Han forteller at det ikke er grunn til å ikke gå tilbake til normale åpningstider.

– Smittetallene er lave, bransjen har fungert bra og tatt hensyn til smittevernreglene. De har holdt bra avstand og servering ved bordene, sier han.

– Skjerp dere

De siste ukene har man sett at det har samlet seg masse med folk på strendene i Oslo, og byrådslederen er bekymret.

– Vi får løpende oversikt over hvordan folk beveger seg i byen. Dette gir oss et godt utgangspunkt for tiltak i områder med stor trengsel.

Han er bekymret for at det samles store folkemengder på bystrendene i Oslo, og kommer med en klar beskjed:

– Skjerp dere. Viruset lever. Det er ingen vaksine ennå. Alle har et ansvar for å slippe å komme i en fase to med kraftig smitteøkning. Det skal vi unngå, sier han.

Unngå kollektivtransport

Også på kollektivtransporten har det kommet inn daglige meldinger om trengsel.

Johansen mener at den reduserte kapasieteten på t-bane, buss og trikk, må forbeholdes de som ikke har noen annen mulighet enn kollektivt, for å komme seg på jobb.

– Derfor vil jeg gjenta: Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.

Arild Hermstad (MDG) er byråd for miljø og samferdsel. Han sier det er bekymringsfullt at man stadig finner brudd på smittevernet på kollektivtransporten.

– Bussjåføren er bekymret for smitte av korona, og det er på tide å høre på den. Vi skal gjøre det vi kan for å opprettholde kollektivtransporten gjennom sommeren, men vi trenger hjelp fra passasjerene.

Utbetalt over 2 millarder kroner

På 3 mnd har de utbetalt 2,2 mrd i dagpenger til 80.000 personer

– Vi forventer ikke at arbeidsledigheten kommer ned på samme lave nivå som før koronaen, sier Johansen.

Mange av de som er permitterte i dag blir ledige når permitteringsperioden er over, mener han, men forsikrer om at kommunen gjør at de kan for å få folk i jobb igjen.

Endret åpningstidene da koronapandemien slo inn

Oslo kommune har til nå vært den eneste av storbyene i Norge som har innskrenket åpningstider for utestedene på grunn av koronatiltakene. Restauranter og skjenkesteder har i dag skjenking frem til kl 23.30 og må stenge senest kl 24.

De andre store byene, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø har hatt normale åpningstider på utestedene i flere uker nå, og har ikke fått meldinger om at dette har vært problematisk.

– Bergen kommune hadde i forbindelse med nedstengingen en egen forskrift, men den ble opphevet, og skjenketidene i Bergen er slik de har var også før koronakrisen, opplyser kontorleder Terje Gjertsen på kontor for skjenkesaker i Bergen kommune til TV 2.

Ifølge Gjertsen er ikke dette noe kommunen på nåværende tidspunkt vurderer å endre på.

Normale åpningstider

I Stavanger gikk med tilbake til normale åpningstider fra 1. juni. Det samme har man i Kristiansand.

I Trondheim og Tromsø så man seg ikke nødt til å innføre spesielle restriksjoner i forbindelse med koronapandemien, men i Trondheim har en del nattklubber holdt stengt på eget initiativ.

Oppdateres!