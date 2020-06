«Lisa er sjuk, Sigrid er redd!». Slik beskrives torsdagens podcastepisode til Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik.

I episoden deler komiker Lisa Tønne at hun er hasteinnlagt på Ullevål sykehus etter å ha vært dårlige i flere uker.

Bekymret

– Mandag kveld ringte Ullevål, forteller Tønne til i podcasten.

Komikeren forklarer at hun har vært syk de siste tre ukene, og at hun hadde vært inne for å ta noen prøver - så kom svaret.

– Så sier legen «Vi har sett på blodkulturen din og funnet en bakterie», forklarer Tønne og sier at det aldri er et godt tegn når Ullevål ringer så sent på kvelden.

Tønne forklarer videre at hun ble lettet over å få svar på hvorfor hun har følt seg så dårlig, men så får hun beskjed om å komme inn på sykehuset samme kvelden.

Sjelden bakterie

42-åringen forteller at den bakterien de har funnet er såpass sjelden, at de på sykehuset ønsker å ha kontroll på penicillin-inntaket og gi det intravenøst.

I 2013 ble komikeren lam i halve ansiktet etter å ha fjernet en svulst på hjernen. I 2017 ble hun innlagt med hjernedrypp.

– Jeg er heldigvis god i unntakstilstand, forteller hun.

Lisa forteller videre at de har funnet er en sjelden streptokokk-bakterie, og at legene aldri har sett en denne bakterien på et menneske før. Det de har sett det på derimot, er på hester.

– De visste ikke hvordan de skulle håndtere den, men jeg får penicillin intravenøst hver fjerde time, forteller hun.

Innlagt på ubestemt tid

Tønne driver mye med hest på fritiden, og i podcasten forteller hun at det er mye mulig bakterien stammer fra en tur i stallen.

– Jeg vasker hendene mine både før og etter jeg steller hestene, men det kan være jeg har pillet meg i nesten i mellomtiden der, forteller hun lattermild.

Hun forteller videre at det kan bli farlig dersom bakterien setter seg på hjerteklaffen.

– Jeg føler meg mye piggere nå, men det de er redde for er at de setter seg på hjerteklaffen. Da må jeg opereres, forteller hun.

Komiker Sigrid Bonde Tusvik uttrykker sin bekymring for venninnen.

– Jeg har grått to ganger fordi du har fortalt meg dette, forteller Sigrid.

Tønne hyller helsevesenet og de på Ullevål for å ta dette seriøst. Hun er fortsatt innlagt på ubestemt tid.

– De slipper meg ikke før jeg er frisk, sier hun.

Lisa Tønne har ikke svart på God kveld Norges henvendelser.