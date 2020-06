United-stjernen tror fraværet av publikum vil påvirke måten man spiller på

Se nedtelling til Premier League-fredagen fra 15.00 på Premium, Sport 2 og tv2.no. Norwich-Southampton fra 18.30 på Premium og Tottenham-Manchester United fra 20.00 på TV 2!

Premier League-fotballen ruller igjen, og fredag venter en av de virkelige godbitene med enorm betydning for kampen om Champions League-plass.

Tottenham tar imot Manchester United, og TV 2 har fått en eksklusiv prat med en av de største stjernene til Ole Gunnar Solskjær før de to lagenes restart etter tre måneders koronapause.

– Det har vært vanskelig, for vi har ikke kunnet spille fotball, men på en måte har det vært fint fordi jeg kunne tilbringe litt tid med familien og min lille datter. Jeg tenker det er fint å forstå at at livet ikke bare er fotball og at helsen må komme først, sier en opplagt og frisk Bruno Fernandes til TV 2.

les mer om hva han sier om å spille sammen med blant annet Paul Pogba senere i saken.

Portugiseren treffer oss via dataskjermen denne gang, på grunn av koronarestriksjonene som følger med den nye Premier League-hverdagen, og United-stjernen er spent på hvordan opplevelsen nå blir når de mektige stadionanleggene fylles av tomhet. Om det blir mer press når han for eksempel står ved straffemerket, er han imidlertid usikker på.

– Jeg liker press, så jeg vet ikke. Jeg vet ikke om du vil ha mer eller mindre press, men vi får se. Nå er det ingen på tribunen, så nå hører du alt motstanderen sier. «Du vil skyte til høyre, du vil skyte til venstre, du vil bomme» og alt sånt. Så presset vil være der. Vi må forbedre oss på alt, det gjelder ved straffemerket og på cornerne også, sier han, og utdyper:

– Nå vil alle lytte til oss, og det vil bli mye vanskeligere. Hvis du roper på ballen, kan du bli markert enklere fordi man hører mye bedre enn i en kamp med 50000 tilskuere der du ikke kan høre noe. Da kan du til og med rope på lagkameraten din uten at han hører noe, så motstanderne hører det i hvert fall sist. Jeg tenker at det vi må gjøre nå er å prøve å forbedre oss, uten publikum og uten atmosfære. Vi må skape vår atmosfære inni oss, reflekterer 25-åringen.

Skal spille sammen med Rashford og Pogba for første gang

Portugiseren har vært Manchester Uniteds klart mest involverte mann offensivt siden debuten i Premier League i januar. Når fotballen nå returnerer, får han også for første gang muligheten til å spille obligatoriske kamper sammen med nøkkelspillerne Marcus Rashford og Paul Pogba, som begge var ute med skade da Fernandes ankom balløyen for snart et halvt år siden.

– Når du kommer til Manchester United, vet du at du vil spille med de beste spillerne. Paul og «Rashie» er blant dem. De vil selvsagt gi mer kvalitet til laget, for de er friske nå. Vi har en virkelig god gruppe, virkelig gode spillere. Alle kan hjelpe oss. Marcus er en fyr som kan score, og det kan Paul også. De kan skape sjanser. Jeg tenker laget kommer til å skape flere sjanser, flere mål og jeg tror alle blir lykkelige for at de to spillerne kommer tilbake. De vil hjelpe oss, score mål og gjøre det de gjør enda bedre. De er i mine øyne to av de beste spillerne i Premier League.

– Må du tilpasse ditt spill når de kommer tilbake?

– Nei. Nei. Det er vanskelig å forklare dette, men du må tilpasse deg til laget ditt. Med tanke på «Rashie» må du tilpasse deg når det gjelder hvordan du skal servere ham, for hvis jeg spiller med han, eller Daniel James eller Mason (Greenwood) eller (Juan) Mata eller en annen, må du tilpasse deg. Alle er ulike. Så jeg må tilpasse meg til «Rashie» og Paul, for jeg har ikke spilt med dem, men jeg må tilpasse meg med tanke på måten jeg skal servere dem på, måten jeg skal bevege meg for dem, snakke med dem, alt. Du må tilpasse deg innenfor alle områder, sier Fernandes.

NØKKELSPILLER: Med to mål, tre målgivende, elleve sjanser skapt og 19 avslutninger i sin til nå korte karriere på engelsk fotballs øverste nivå har Bruno Fernandes raskt blitt Manchester Uniteds viktigste mann i det offensive spillet.. Foto: Paul Ellis/AFP

I sin blogg fredag tar også TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til orde for ulike varianter av offensivt spill og ulike formasjoner hos de røde djevlene. Når det gjelder det å tilpasset spillet sitt til alle, drar Fernandes selv parallellen til ankomsten i januar, der han begeistret alle ved å mestre steget opp fra portugisisk klubbfotball på mesterlig vis.

– Slik var det også da jeg ankom. Jeg tilpasset meg til alle. Mason, Anthony, Juan, Jesse, Fred, Andy, Matic, Scotty, alle sammen. Jeg kan holde på lenge. Du må tilpasse deg alle. Du må vite hvem fyren til høyre for deg, hvem fyren til venstre for deg er og hvem fyren foran deg er. Og du må vite hvordan du må sentre til han foran, han til venstre og han til høyre. For det vil garantert være forskjellig. Det er ingen spillere som spiller på samme måten. Det er umulig. Du kan si at noen minner om hverandre, men de er ikke den samme spilleren. For du har ikke kloner. Det er umulig.

– Det er vel bra at vi ikke har kloner?

– Det er veldig bra, for da må alle forbedre seg mer, smiler United-stjernen.

Skryter av Mourinho

Fredag står Tottenham på motsatt banehalvdel i et oppgjør Fernandes omtaler som «veldig viktig» å vinne, mest fordi det handler om tre poeng for hans lag og ikke fordi motstanderen kun er fire poeng bak før kampstart.

– Som lag må vi tenke på å havne i topp fire, for å komme til Champions League, og jeg mener vi har muligheten til det. Kvaliteten vi har i laget trenger å være i Champions League, og jeg tenker at vi vil klare det. Det viktige nå er at klubben og laget tenker på de som er foran oss og ikke de som er bak oss, sier han.

Oppgjøret er også et møte med en landsmann fra Portugal, og Tottenham-sjef José er ingen hvem som helst i Fernandes' hjemland.

– Han er regnet for å være en av de beste trenerne i verden. Vi er et lite land, vi har ikke så mange mennesker, så når du har noen virkelig gode og en fyr som har vunnet mange titler i alle land, så må du respektere det. Du må være stolt av ham, for han er portugisisk, og du må være stolt når noen presterer noe godt for landet ditt og plasserer Portugal helt der oppe med de største. Vi må være takknemlig for alt han har gjort for oss innen fotballen, skryter Manchester Uniteds offensive stjerne.

I hele intervjuet med Fernandes (som du ser gratis på TV 2 Sumo her) forteller superstjernen også om hvorfor han er stolt av landet sitt, hvorfor han håper alle portugisiske lag gjør det bra, hvordan pausen har påvirket ham som ny spiller i nytt land, hvorfor han har forståelse for at publikum må holde seg hjemme og mye mye mer.

