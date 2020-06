Elverum sikret seg Champions League-plass

Elverum er klare for Champions League.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) har offentliggjort hvilke lag som skal spille Champions League for 2020/2021.

Der fikk Elverum klarsignal om at de skal spille Champions League.

Mesterligaen spilles etter et nytt format kommende sesong. Ti europeiske storklubber er automatisk klare for turneringen som serievinnere i sine respektive hjemland.

I tillegg har EHF-styret, med bakgrunn i en rekke utvalgte kriterier, plukket ut de seks siste som får delta. Elverum kom inn som én av disse.

– Dette er så fantastisk!, sier markedsansvarlig i Elverum Kalle Björkman til TV 2.

– Er dette den største dagen i klubbens historie?

– Ja. Det kan det godt hende at det er. Det er helt sykt egentlig. Vi tenkte at vi aldri hadde en sjanse til å komme med da de krympet antall lag til 16. Dette blir «Gutteklubben Grei» med de beste. Det er helt vanvittig. Jeg er utrolig glad og stolt. Vi skal bygge dette til Nordens beste klubb, sier Björkman.

– Det å komme blant topp 16 hadde vi ikke trodd for et par år siden. Det gir oss tro på at det fortsatt er mulig å flytte lista enda høyere enn det vi klarte i fjor. Det er en anerkjennelse, sier sportssjef i Elverum Håndball Nils Kristian Myhre.

Elverum hadde søkt om å bli oppgradert fra den europeiske håndballigaen til Champions League.

Kalle Björkman tror det er flere faktorer som gjør at Elverum klarte å kapre Champions League-plassen.

– Vi har vist at vi tør å gjøre ting. Vi hadde det femte beste publikumssnittet i Champions League i fjor og vi har en av de største vekstene i håndball-Europa. Vi tok ikke mange poeng da vi var med sist, men gi oss noen år til så skal vi ære der oppe. Det var også en av grunnene til at vi hentet Luc Abalo, sier Björkman.

– Da Champions League ble endret til dette formatet tenkte jeg «der ryker Norge sin plass i Mesterliagen». Men så viser det seg at den jobben klubben har gjort i år, og prestasjonene tidligere, har gjort at vi nå har fått denne muligheten, sier Elverum-spiller Alexander Blonz til TV 2.

Hentet superstjerne

I slutten av mai forsterket Elverum stallen da de sikret seg underskriften til Luc Abalo (35) fra PSG. Høyrekanten har blant annet tatt åtte gull med Frankrike.

Overgangen blir sett på som en av de største i norsk håndballhistorie.

Dette er sprøtt og helt enormt for oss, sa sportssjef i Elverum Håndball, Nils Kristian Myhre til TV 2.

– Det er den største spillerovergangen som har vært i norsk håndball noen gang, det er jeg sikker på.

TV 2 s håndballekspert Bent Svele mener ikke at sportssjefen tar for store ord i sin munn.

- Det er uvirkelig. Jeg trodde ikke det var mulig å hente en slik kapasitet til norsk klubbhåndball. Dette er i særklasse tidenes signering i Norge, dette er en verdensstjerne. Det er en anerkjennelse og det blir en fest å få en slik spiller til Norge, uttalte Svele.

Trekning 1. juli

De ti forhåndskvalifiserte klubbene er Zagreb, Aalborg, Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel, Flensburg-Handewitt, Veszprém, Vardar, Kielce og Porto.

De 16 mesterligaklare klubbene skal deles inn i to grupper. Trekningen blir gjennomført i Wien 1. juli. De første rundene med kamper spilles 16. og 17. september.

Hvilken seeding Elverum får i trekningen blir klart de kommende dagene.

TV 2 Sporten/NTB