Årets første tropenatt: – Flere kan oppleve det samme de neste dagene

Det var over 20 grader ved Færder fyr i Vestfold og Telemark i hele natt. Dermed fikk de årets første tropenatt i Norge.

– I natt hadde Ferder fyr minimum 20,0 grader og dermed fikk de årets første tropenatt, skriver Meteorologisk institutt på Twitter fredag formiddag.

De mener at flere kan oppleve det samme de nærmeste dagene.

Kravet for å klassifiseres som tropenatt i Norge, er at temperaturen aldri må falle under 20 grader mellom klokken 20 om kvelden og fram til klokken 08 om morgenen.

Nær tropedag til helgen

Den ekstreme varmen fortsetter over store deler av landet også til helgen, og flere landsdeler nærmer seg også «tropedag» til helgen.

Tropedag vil si at det er 30 grader eller mer i løpet av dagen.

– #SørNorge var tideler unna tropedag i går. Nye muligheter i dag, skrev Meteorologisk institutt torsdag.

#SørNorge var tideler unna tropedag i går (30 grader eller mer). Nye muligheter i dag. Kl 12 var det allerede varmt mange steder:

Kongsvinger 26,7

Veggli 25,9

Stryn 25,8 pic.twitter.com/oqLUjVf2sG — Meteorologene (@Meteorologene) June 18, 2020

Blir varmere i nord

I Troms og Finnmark starter dagen relativt kjølig, men også her har meteorologene gode nyheter.

– Det blir varmere i helga, skriver de på Twitter.

God morgen #TromsOgFinnmark. En kald start på dagen, men det er forbigående. Det blir varmere i helga 😎. pic.twitter.com/wafFXfV5nr — Meteorologene (@Meteorologene) June 19, 2020

Skogbrannfare ventes

Flere steder i landet ventes det skogbrannfare grunnet varmen, og risikoen er satt til både gult og rødt nivå flere steder i landet, både på Østlandet, Vestlandet og nord.