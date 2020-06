Tvang McDonald's-ansatte til å bruke hundebleier og kaffefiltre som munnbind

– McDonald's behandler oss som hunder. Vi vil ikke dø for hamburgerne deres, raser ansatte etter at de ble smittet av korona på jobb. Nå saksøker de arbeidsgiveren.

Fire ansatte på en McDonald's-restaurant i Oakland saksøker arbeidsgiveren etter at Covid-19 brøt ut i restauranten.

Totalt 25 smittetilfeller kan spores tilbake til restauranten.

I søksmålet står det ifølge CBS News at de ansatte ble bedt om å jobbe selv om de hadde symptomer på viruset, og at de måtte bruke hundebleier og kaffefiltre som munnbind.

– De ble gitt som en midlertidig løsning, men de var fullstendig utilstrekkelige. Det er noe støtende at selskapet ikke kunne tilby passende masker, sier kvartettens advokat, Michael Rubin, til nettstedet.

Og:

KREVER BESKYTTELSE: En mann iført ansiktsmaske kjemper for McDonald's-ansattes rettigheter uenfor restauranten i Oakland. Foto: AP

– Til slutt ble de gitt engangsmasker, men de ble bedt om å bruke dem dag etter dag etter dag.

Salget gikk i taket

Etter at koronapandemien traff USA og mange har holdt seg unna matbutikkene for å unngå smitte, har salget i McDonald's drive-thru-restauranter gått i taket.

Samtidig skal de ansatte på den aktuelle restauranten ha blitt tvunget til å bruke hundebleiene og kaffefiltrene i møte med kunder som kan være smittet av viruset.

12. april gikk alle de 33 ansatte på den aktuelle restauranten ut i streik.

De krever to ukers betalt karantenetid, at arbeidsgiver betaler legeregningene deres, en grundig rengjøring av restauranten, samt riktig verneutstyr.

– McDonald's behandler oss som hunder. Vi vil ikke dø for hamburgerne deres, så vi streiker for å beskytte oss selv, familiene våre, og samfunnet, sier en av de ansatte, Delia Vargas til fagforeningsbladet Labor Notes.

I flere uker har protestanter stått utenfor restauranten og sperret av drive-thru-en med biler og plakater, og restauranten er nå stengt.

Hadde pusteproblemer

Advokat Rubin sier at en av de ansatte hadde symptomer på Covid-19 og hadde pustevansker.

– Hun fikk beskjed av sjefen om å bare dra ned masken, noe som betyr at hun smittet andre kvinner, hevder han.

25 tilfeller av koronaviruset kan spores tilbake til denne McDonald's-restauranten, og 11 av tilfellene var blant de 33 ansatte.

Også syv ansatte på en nærliggende McDonald's-restaurant ble smittet etter at sjefene på de to restaurantene hadde et møte.

De fire som saksøker McDonald's ble alle smittet. Den ti måneder gamle sønnen til en av dem er blitt oppført medanklager etter at han ble alvorlig syk av viruset.

– Babyen har vært sykest, og hadde 40 i feber, sier Rubin.

I en kronikk i TIME, forteller babyens mor, Yamile Osoy, sin versjon og skriver at hun føler seg like verdifull som hundebleien hun angivelig måtte bruke på jobb.

Håver inn milliarder

«Da jeg fikk det positive Covid-resultatet for meg og babyen min, ringte jeg sjefen min for å fortelle henne det. Jeg gråt da jeg fortalte henne hvor redd jeg var for babyen min fordi han var så syk, og sjefen min sa bare: «Det går bra»,» skriver hun.

Osoy skriver at sjefens svar fikk henne til å gråte mer.

«Det går bra for aksjonærene som er nærmere én milliard dollar rikere, men mine kolleger og jeg er syke og har det vondt. McDonald's sier at deres mørkhudede arbeidere er essensielle, og hevder å stå opp mot urettferdighet, men jeg vet hvordan de virkelig ser på oss: Som like verdifulle som hundebleier,» skriver hun.

I sitt tilsvar skriver eieren av filialen Osoy jobber i, samt flere andre filialer i distriktet, Michael Smith, dette:

«Samtalene som det blir hevdet at har funnet sted reflekterer ikke våre retningslinjer på noen måte, og er ikke representative for standarden våre ledere og ansatte har».

SPERRER: Flere biler sperrer av drive-thruen til McDonald's-restauranten i Oakland for å protestere mot behandlingen de restaurantansatte har fått. Foto: Ben Margot/AP

Måtte flytte ut

I søksmålet kan man lese om Angely Rodriguez Lambert, som 23. mai ble dårlig på jobb. Hun fikk sterk hodepine og vondt i kroppen, og ga beskjed om dette til sjefen sin.

Hun ble ifølge søksmålet bedt om å jobbe ferdig vakta. Hun ble deretter sykemeldt, men hun skal ikke ha fått sykepenger.

Siden Lambert bor sammen med blant annet sin 83 år gamle bestemor, som er i risikogruppa, måtte hun ifølge søksmålet flytte ut og leie seg en leilighet for å beskytte familien sin.

– Søksmålet handler ikke bare om at folk ble syke. Det handler om alvorlig frykt. En av arbeiderne bor sammen med sin 83 år gamle bestemor. Hun har levd i frykt, sier Rubin.

Slår tilbake

Michael Smith, som eier denne og flere andre McDonald's-filialer i området, sier til CBS News at søksmålet ikke har rot i virkeligheten.

– Anklagene i søksmålet representerer ikke den høye standarden og virkeligheten våre ansatte daglig skaper i våre restauranter. Vi har jobbet utrettelig siden mars for å forbedre de nærmere 50 prosessene i våre restauranter som skal ivareta de ansattes og kundenes sikkerhet, ettersom det er vår høyeste prioritet, skriver han.

Videre skriver han at ansiktsmasker og hansker er «absolutt obligatorisk», og at han kjøpte inn 3000 masker og 500 hansker til sine totalt 375 ansatte.

«For å utvise forsiktighet, har vår organisasjon de siste dagene jobbet tett med helsedepartementet i Alameda County og myndighetene i Oakland for å lage en gjenåpningsplan for restauranten på en måte som sørger for trygghet for våre ansatte og kunder,» avslutter han.