Cappelen (53) ferdig å sone med Norges farligste menn – om to år kan han være en fri mann

Fredag morgen kom den knusende dommen mot tidligere politileder Eirik Jensen.

Den tidligere polititoppen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og for medvirkning til smugling av flere tonn hasj inn til Norge.

Det betyr at retten valgte å tro på narkobaronen Gjermund Cappelen. Han ble dømt til fengsel i 13 år, noe som betyr at han fikk åtte års strafferabatt.

Retten mener at den tidligere politilederen, systematisk og gjennom flere år, har hjulpet Cappelen med å smugle totalt 13,9 hasj inn i Norge.

Snart ferdig på Ila

Saken startet da Gjermund Cappelen ble pågrepet hjemme i Bærum, sent om kvelden den 19. desember i 2013. Han ble avhørt av politifolk fra Asker og Bærum politidistrikt allerede dagen etter.

I januar i 2014, mens han satt i Ila fengsel, fikk han besøk av to politifolk som i skjul tok opp samtalene med han. De var på sporet av at Eirik Jensen var en korrupt politimann og at det fantes en kobling til Cappelen.

Hasjbaronen forsto raskt hvem politiet ville ha informasjon om. Cappelen sa til politifolkene at han «sitter på en bombe og må ha mye i retur for seg og sine hvis han skal snakke».

Opprullingen av saken startet dermed i Ila fengsel, der flere av Norges farligste forbrytere soner.

Nå tyder imidlertid alt på at Cappelens dager i høysikkerhetsfengselet i Bærum er talte etter seks og et halvt år.

Vil til Vestfold

I en fersk kjennelse fra Oslo tingrett fra forrige uke kommer det frem at Cappelen har søkt om å bli overført fra Ila fengsel til åpen soning. Retten tok dette til følge, og besluttet at han kan overføres til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå enn Ila.

– Retten er enig med aktor og forsvarer i at de alminnelige hensynene som begrunner at varetektsfengslede plasseres i fengsel med høyt sikkerhetesnivå ikke lenger gjør seg gjelden for Cappelen, står det videre i kjennelsen.

Cappelen har selv bedt om å bli flyttet til Berg fengsel i Vestfold, som er en åpen anstalt. Det er opp til kriminalomsorgen å beslutte hvor Cappelen skal sone resten av sin straff.

Kan snart være fri

Mye tyder på at tiden i åpen anstalt blir relativt kort. I Norge er det vanlig praksis at man slipper ut av fengsel etter å ha sonet to tredeler av fengselsstraffen sin.

Fredagens dom mot Cappelen ga ham 13 års fengsel. Han har allerede sonet seks og et halvt av disse årene.

Dersom han løslates etter to tredeler, er han ferdig å sone om ganske nøyaktig to år.

Vil til Berg

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier til TV 2 at det er grunn til å tro at hans klient får gå fri etter å ha sonet to tredeler av dommen.

– Da har han litt over to år igjen, og da skal han nå sone i et fengsel med lavere sikkerhet, sier han.



Det er ennå ikke helt klart hvilket fengsel det blir, men de Vibe forteller at Cappelen ønsker å komme til Berg.

– Men det er vanskelig å si hvorvidt han kommer dit eller ikke. Vi håper det og tror det, og skal jobbe for det, sier han.