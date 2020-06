Kina: – Virusutbruddet i Beijing kan stamme fra Eurpa

Myndighetene i Beijing sier de har kontroll på viruset etter at de har iverksatt en rekke tiltak mot et nytt virusutbrudd i Beijing.

Beijing med sine om 22 millioner innbyggere er satt under strenge smitteverntiltak for å få bukt med spredningen av koronaviruset som blomstret opp rundt et marked i byen.

På mandag uttalte Kinas sjefsepidemiolog Wu Zunyou at pandemiens fremtid var avhengig av resultatet fra massetestingen som ble satt i gang etter oppblomstringen.

– Beijings rapporterte smittetall de tre neste dagene kan fastslå epidemiens fremtid, sa Kinas sjefsepidemiolog Wu Zunyou på statlig TV mandag.

Fire dager senere har landet rapportert inn 200 tilfeller av viruset, skriver nyhetsbyrået AFP.

Kan stamme fra Europa

Ifølge Kina kan virusetutbruddet, som ble oppdaget på et marked, stamme fra Europa.

– Virusvarianten er eldre enn de som nå sirkulerer i Europa, opplyser Zhang Yong ved Kinas senter for sykdomskontroll og forebygging i en rapport.

Zhang mener dermed det kan være mulig at viruset har fulgt med frosne matvarer fra Europa solgt på Xinfadi-markedet sørvest i Beijing, hvor mange av de nye tilfellene er konsentrert.

En professor ved universitetet i Hongkongs folkehelseinstitutt advarer likevel mot å trekke forhastede konklusjoner om virusets reiserute og sier det allerede kan være for sent å finne ut hva som er kilden til det nye utbruddet.

– Vi har god kontroll

Fredag meldte myndighetene om 32 nye registrerte smittetilfeller i hele Kina og av dem var 25 oppdaget i Beijing og ytterligere to i naboregionen Hebei og en i den nordøstre Liaoning-provinsen.

De øvrige fire tilfellene var alle importerte smittetilfeller.

Totalt sett har den kinesiske hovedstaden likevel ganske god kontroll over utbruddet, og myndighetene sier til partiavisen People's Daily fredag at alle smittetilfellene de siste dagene er sporet tilbake til før 12. juni.

Tiltakene med redusert kollektivtransport, hundrevis av innstilte fly og stengte skoler vil likevel bli opprettholdt en viss tid.

Trump: – Kina har spredt viruset med vilje

USAs president Donald Trump beskylder Kina for å ha spredt koronaviruset med vilje for å sabotere den globale økonomien.

– Det er en mulighet for at det var med vilje, sier han til Wall Street Journal selv om han understreker at han ikke bygger ideen på etterretning, og at det er mer sannsynlig at det var et uhell.

Spenningen har økt mellom USA og Kina den siste tiden, delvis på grunn av Trumps stadige anklager mot Kina for ikke å ha vært åpne om hvordan viruset først oppsto.

Flere i hans stab sier at viruset kan ha kommet fra et kinesisk laboratorium.