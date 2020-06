Utrykningspolitiet (UP) har uttrykt bekymring for at det har blitt mer råkjøring på norske veier de siste månedene.

Under korona-nedstengningen ble det mindre trafikk på veiene her til lands. Likevel ble ikke antall fartsovertredelser redusert tilsvarende.

Sist uke gjennomførte UP det de kaller «Aksjon Grønne Veger». Hensikten er å øke kontrollvirksomheten på europa- og riksveier, for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken i sommermånedene.

Går ut med stor oversikt

Selv om denne aksjonen var godt varslet i forkant, ble det en økning på 23 prosent i antall fartsovertredelser sammenlignet med samme aksjonsuke i fjor.

Som et forebyggende tiltak mot råkjøring, har UP nå publisert en stor oversikt over prioriterte veistrekninger i sommer og for øvrig resten av året.

På et tre siders langt dokument, som du kan lese her, opplyser UP konkret hvilke veier og områder de vil prioritere fremover.

Bare i UP-distrikt Øst er det listet opp hele 38 forskjellige veistrekninger på totalt 1.919 kilometer.

Fjoråret gikk over i historien som «all time high» for fartsovertredelser hos UP, med i alt 97.183 forelegg. Foto: Scanpix

UP advarte – likevel gikk bilistene i fella

Viktig satsningsområde

Fart er et av UPs viktigste satsingsområder, slik det har vært i en årrekke. Bakgrunnen for dette er at for høy hastighet er en av de viktigste enkeltårsakene til alvorlige trafikkulykker.

BMW X5 er blant patruljebilene hos politiet. Foto: Scanpix

– I 2018 var fart en viktig årsak i 40 prosent av de alvorlige ulykkene. Trolig er denne andelen ikke mye forskjellig i 2019, men det endelige tallet her er ikke klart riktig ennå, har UP-sjef Steven Hasseldal, tidligere uttalt til Broom.

– Vi prøver til enhver tid å spisse tjenesten mot de områdene der effekten er størst, og slik vil det være også i tiden som kommer. Hovedprioritetene våre vil fortsatt være fart og rus, fastslår UP-sjefen.

I løpet av 2019 ble gjennomsnittlig mer enn 1.740 bilførere kontrollert av UPs folk hver eneste dag, hele året igjennom. I alt ble 635.677 kontrollert for rus og fart mot 528.532 i 2018 – en økning på solide 20 prosent.

