Raser etter Jensen-dommen

– Det er ufattelig at en yrkeskriminell får så mange års strafferabatt, mens en politimann, som har gjort jobben sin, settes i fengsel. Dette er en skamplett for rettssikkerheten, sier Jan Bøhle, som i sin tid startet Eirik Jensens støttegruppe på Facebook.

TV 2 møter ham kort tid etter at domsslutningen ble lest opp. Bøhle reagerer på at deler av rettssaken har gått for lukkede dører. Han mener også at det er lagt mange «tolkninger til grunn» i saken.

REAGERER: Jan Bøhle i støttegruppa til Eirik Jensen sier at han med flere er klare til å fortsette å jobbe for den tidligere polititoppen. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

– Hva nå?

– Vi må bidra til å støtte Eirik så godt det går. Samtidig må advokatene gjøre en hestejobb, for å si det sånn. Jeg er i kontakt med flere krefter som vil bidra i den videre kampen, sier Bøhle, som ikke legger skjul på at han er bekymret for den tidligere polititoppen som ble pågrepet i retten fredag.

Synes synd på Jensen

Mikael Ali, mannen som i mange år ble jaktet på av Eirik Jensen da han selv var medlem av gjengen Young Guns, mener at dommen er streng.

– Det er på en måte forståelig at det ble 21 års fengsel, men samtidig sitter jeg igjen med mange spørsmål. Jeg savner kanskje det ene beviset som vipper saken den ene eller andre retningen.

– Synes du synd på Jensen?

– Ja, jeg synes det er vemodig, og jeg synes at dommen er streng, sier Ali.

TV 2s rettskommentator Inge D. Hansen kaller dommen for «knusende».

KNUSENDE: TV 2 s rettskommentator Inge D. Hansen slår fast at retten ikke tror på Eirik Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

– Retten tror overhodet ikke på hans forklaringer om at kontakten med Gjermund Cappelen var av politifaglig karakter og at han ikke skal ha mottatt penger.

Utelukker ikke gjenopptakelse

Advokat Vidar Lind Iversen har representert personer i gjengmiljøet som har blitt straffeforfulgt på bakgrunn av Eirik Jensens etterforskninger. Han vil foreløpig ikke si noe om hvorvidt det blir aktuelt å begjære tidligere straffesaker gjenopptatt.

– De gutta er i andre livssituasjoner nå, men dette er noe vi får se på, sier han til TV 2.

Tidligere politispaner Johnny Brenna har jobbet med og under og Eirik Jensen i Oslo-politiet i mange år.

TIDLIGERE KOLLEGA: Johnny Brenna avbildet sammen med Eirik Jensen da saken gikk i Oslo tingrett i 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

– Dette er trist for Eirik og for Oslo politidistrikt. Samtidig er det mangel på notoritet. Det har ikke vært noen ledelse eller kontroll på han, og jeg tenker at det er en del av kjernen her. Det er helt naturlig at saken blir gransket, sier han.

Også på stortinget vekker dommen reaksjoner. Lederen av justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), sier følgende:

– Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig. Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje. Tilliten til politiet er stort sett høy i Norge, og slik skal det fortsette å være. Jeg mener derfor det må igangsettes en ekstern gransking av Oslo Politidistrikt med utgangspunkt i denne dommen, og det som for øvrig har kommet frem i rettssaken. Det er viktig for å få alt som har skjedd i denne saken på bordet, men også for at det ikke skal kunne skje igjen.

REAGERER: Lene Vågslid i Arbeiderpartiet krever en ekstern granskning av politiet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

- Jeg er glad for at Oslo politidistrikt på eget initiativ har tatt grep for å skjerpe sine egne rutiner, sine etterforskningsmetoder og interne kultur. Men alle vil uansett være tjent med en ekstern gjennomgang av denne saken, som ikke bare angår Oslo politidistrikt, men i bunn og grunn om tilliten til politiet og deres samfunnsoppdrag.