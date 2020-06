Hun var første trener på herresiden: – Fotballen har vært konservativ

Gøril Kringen er henrykt over at Renate Blindheim blir hovedtrener i herrenes 2. divisjon.

Renate Blindheim (26) er den første kvinnelige hovedtreneren i norsk toppfotball på herresiden. Hun tar over 2. divisjonslaget Sotra.

I 2011 ble Gøril Kringen (48) den første kvinnen i et trenerteam i toppfotball for herrer, da som assistent for Ranheim i 1. divisjon. Hun gleder seg over at Blindheim nå får sjansen på toppnivå.

– Dette er helt suverent. Det er veldig gledelig at Sotra tar steget og skjønner at kompetanse er viktigere enn kjønn, sier Kringen og legger til:

– Jeg tror det er bedre å være hovedtrener enn assistent, da setter man agendaen selv. Det er jo et hierarki i fotballen.

– Endringer tar tid

Selv forteller Kringen om en periode i trondheimsklubben der hun følte seg godtatt og akseptert.

– Leverer du, bryr ikke spillere seg om kjønn. Så enkelt er det, sier Kringen, som nå jobber som barneskolelærer.

Likevel har det gått ni år fra Kringen ble Ranheim-assistent til den første kvinnelige hovedtreneren i norsk toppfotball på herresiden.

– Fotballen har vært konservativ. Heldigvis har annerkjennelsen for kvinnefotball virkelig forbedret seg de siste 3-4 årene. Da er det naturlig at det også skjer for kvinnelige trenere. Men endringer tar tid, forklarer hun.

– En lang vei å gå

Blindheim var også én av 48 trenere som ble tatt ut til NFFs Uefa A-kurs for trenere i vår. Blant de andre uttatte var John Arne Riise, Bjørn Helge Riise og Azar Karadas.

På listen var det kun én annen kvinne, Stine Andreassen (39) fra Sandviken.

– Det forteller meg at vi har en lang vei å gå, men ikke fordi kvinner ikke er kvalifiserte nok. Ser man på søkerlisten er det mange flere menn enn kvinner.

– Kvinner prioriterer annerledes. Inntil nå, og fortsatt nå, er det vanskeligere for kvinner å få jobb som topptrener. Derfor har ikke flere tatt steget og satset på treneryrket, mener den tidligere Ranheim-assistenten.

Renate Blindheim Navn: Renate Køppen Blindheim Alder: 26 Karriere: Trener for Åsane 2. lag i 4. divisjon og spillerutvikler Spillerkarriere: én landskamp Norge J16, to for Norge J15 Aktuell: Ansatt som hovedtrener for 2. divisjonsklubben Sotra

Vanskelig jobb

Den nye Sotra-treneren kommer ikke til en klubb der alt har gått på skinner den siste tiden. Først fikk ikke Tommy Knarvik fornyet kontrakt, så forsvant den nye hovedtreneren Hipe Tran til Åsane etter et halvt år i jobben.

Strilene er ventet å være i bunnstriden av 2. divisjon.

– Det kommer nok noen sure oppgulp skulle de slite. En god del kommer nok til å forklare det med at det er en dame bak roret. Men da er det jo desto kulere om de gjør det bra.

– Jeg tenker det at hun må bli dømt for den jobben hun faktisk gjør ut fra forutsetningene. Hun er jo en dyktig trener, konkluderer Kringen.