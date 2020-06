90-tallsklassikeren Tamagotchi gjør comeback

Det bittelille datadyret som tok verden med storm for over 20 år siden, er tilbake i ny og forbedret versjon.

Var du ungdom på 90-tallet, husker du nok den enten høyt elskede eller sterkt forhatte Tamagotchi-en.

Tamagotchi-en, som var et virtuelt kjæledyr som trengte mat og pleie, kom på markedet i 1996 og tok verden med storm.

På bare ett år ble det solgt 40 millioner Tamagotchi-er på verdensbasis.

Nå, godt over 20 år senere, gjør den comeback.

CNN skriver at den nye Tamagotchi-en har fått seg en overhaling, og nå heter Tamagotchi On – Wonder Garden.

26. juli kommer den for salg i på blant annet Amazon og GameStop, og vil koste i underkant av 600 kroner.

MEGAHIT: Et bilde av en Tamagotchi Plus som ble lansert i 2004, hvor Tamagotchien kan gå på stevnemøter, forelske seg og få barn. Foto: AP

Ballonger og ferier

Ifølge nettstedet er Tamagotchi-en fortsatt seg selv, men med bedre grafikk og mulighet til å koble den til en app på mobilen.

I motsetning til den originale Tamagotchi-en, kan det digitale dyret nå gå ut av huset, feire bursdagen din med ballonger og sanger, og til og med reise til andre land. Det kan også gifte seg og få barn.

På 90-tallet var det mange som strevde med å holde sin Tamagotchi i live, ettersom datadyret krevde mat og pleie store deler av døgnet.

Måtte man legge fra seg Tamagotchi-en under for eksempel korpsøvingen eller svømmetimen, kunne dyret finne på å dø i mellomtiden.

LEKE-EGG: Et bilde av den originale Tamagotchien som kom i 1997. Foto: Wikimedia Commons

Kan sendes på hotell

Nå er det større sjanse for at dyret overlever, siden man i den nye versjonen kan sende dyret på et slags dyrehotell.

Men, for å gjøre dyret fornøyd, må man fortsatt sørge for at det ikke er sultent, trist eller kjeder seg. Hver gang dyret ikke har det bra, piper maskinen – til og med når skjermene er slått av.

Det er det kinesiske selskapet Bandai som produserer Tamagotchi-spillene.

I en pressemelding de sendte ut i 2017, fortalte de at de siden 1996 har solgt utrolige 82 millioner Tamagotchi-er på verdensbasis.