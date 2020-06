Renate (26) blir første kvinnelige trener for et herrelag i toppfotballen

Renate Blindheim (26) ble fredag presentert som 2. divisjonsklubben Sotras nye hovedtrener. Blindheim kommer fra Åsane, der hun hadde ansvar for klubbens rekruttlag.

Vadmyra-jenta, som tidligere har uttalt at drømmen er å bli den første kvinnelige treneren i Eliteserien, tar over etter Hiep Tran. For tre uker siden meddelte Tran at han går motsatt vei og blir utviklingsansvarlig i Åsane.

Blindheim ble nylig, som én av to kvinner, plukket ut til å delta på NFFs Uefa A-lisenskurs.

– Det kokte litt i går kveld

Hun gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Jeg synes det er en ekstremt spennende mulighet. Jeg var nok litt overrasket, men da jeg fikk muligheten følte jeg at jeg måtte ta den. Jeg tror det blir en veldig kjekk høst, sier Blindheim.

– Hva slags trener er det Sotra får?

– Jeg er ambisiøs, dedikert og har et veldig, veldig sterkt ønske om at vi skal gjøre det bra resultatmessig. Jeg ønsker at vi skal være et sted der spillerne får utvikle seg, forteller hun.

– Har du fått noen reaksjoner?

– Ja, det kokte litt i går kveld. Jeg var ikke forberedt på at det skulle komme ut da. Men alt har vært positivt. Det er bare kjekt, sier hun.

– Har du hørt noe fra spillerne i klubben?

– Jeg har ikke møtt dem ennå. Vi skal trene seinere i dag, sier hun.

Hun er forberedt på at hun må bevise litt ekstra for å få respekt.

– Det er ikke normalt, og så er det bare blitt til at det ikke er normalt. Som mann får man kanskje en automatisk respekt. Det er mer naturlig for folk, for det er det som er normalt. Det er gjerne mer krevende på noe vis, men så kan jeg vinne på andre måter. Jeg er rolig og har ikke noe behov for å være voldsom autoritær. Ydmykheten jeg har til jobben er den største fordelen, sier hun.

– Må du bevise noe ekstra faglig for å få respekten?

– Ja, svarer hun kontant.

– Spennende

Sotra-spiss Frederic Falck er ett år yngre enn Blindheim og vokste opp sammen med den nye hovedtreneren.

– Jeg tenker det blir spennende. Vi får inn en trener med stor entusiasme og energi. Hun er motivert til å komme seg opp og frem. Det er noe vi trenger når det har vært så mye styr i klubben, sier han.

Falck er i likhet med Blindheim fra Vadmyra.

– Hun trente meg da jeg var smågutt. Det er jo litt vittig. Jeg er positiv. Vi skal ta henne godt imot. Gruppen vår passer fint til å få en slik type trener på dette tidspunktet. Hun har ikke trent et a-lag før, men jeg tror entusiasme og ny giv kan veie opp for manglende erfaring, sier han.

Sotra er spådd å få en tøff sesong. Siden i fjor har nøkkelspillere som Håkon Moldeklev, Fredrik Flo og Sindre Austevoll forlatt klubben.

– Kanskje dette er riktig tidspunkt for hun å komme inn på. Det vil være positivt for Renate uansett. Men det blir umulig å si noe annet enn at det blir en kamp for å overleve, sier han.

Første test kommer allerede 11. juli. Da venter bortekamp mot Fram Larvik.

Rabalder

Det har vært mye støy i Sotra etter at Tommy Knarvik forlot klubben i vinter. Rabalderet begynte i fjor sommer. Da kjempet Sotra om opprykk til Obosligaen, men styret valgte ikke å forlenge Knarviks kontrakt - mot spillergruppens ønske.

– Det hele bunner ut i at ambisjonsnivået til han og klubben ligger på to forskjellige nivåer. Han har større ambisjoner enn klubben, sa daglig leder Dan Christensen til BA den gang.

Tran ble hentet til klubben i vinter, men fikk aldri ledet laget i en offisiell kamp. Ifølge BT ble Knarvik spurt om å komme tilbake i jobben for kort tid siden, men nå har Sotra valgt å satse på Blindheim.

Tidligere har Eline Torneus og Eli Landsem trent 3. divisjonslag. Gøril Kringen var assistent i Ranheim da klubben var i 1. divisjon.