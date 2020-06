– Vi har nesten ikke ord for hvor oppgitte vi er

Daglig leder i Troms Fotballkrets, Jo Are Vik, er innstilt på fotball-oppstart i august – han er en av flere som mener ny utsettelse kan få enorme konsekvenser både for spillere og samfunnet.

Denne uken kom nyheten om at helsemyndighetene ikke vil åpne for kamper i barne-, ungdoms- og breddefotball før tidligst 1. september.

Det har satt flere sinner i kok.

– Nå har vi innstilt oss i Troms Fotball og hele fotballnorge på 1. august. Vi har laget terminliste ut i fra den datoen. Alt av breddefotball, barnefotball og ungdomsfotball tar utganspunkt i august måned. Så fort spillere er tilbake fra ferie i august skal vi begynne å spille kamper. At vi skal vente ytterligere én måned ville vært katastrofalt. Derfor må vi klare å få til en fornuftig løsning, sier daglig leder i Troms Fotballkrest Jo Are Vik til TV 2.

NFF ønsker selv å hvert fall gi 3. divisjonsklubber grønt lys 8. august, så lenge myndighetene gir klarsignal.

Daglig leder i Troms Fotballkrets Jo Are Vik er oppgitt over at det enda ikke er kommet noe løsning, og påpeker at han har vanskelig for å forstå hvorfor andre deler av samfunnet nå åpnes.

– Man blir litt oppgitt etter hvert. Nå har vi gått i fra det ene regime til det andre. Nå kan de yngste under 19 år spille fotball og trene , men kan ikke spille kamper. De som er over 20, bortsett dra de som er i toppfotballen, må fortsatt trene med én meter i mellom. Det er klart vi må ta helsehensyn, men sammenligner vi med en del andre åpninger som er gjort i samfunnet, så har vi ikke helt forståelse for det, sier Vik.

– Det er vanskelig å forstå og det er vanskelig å forklare. Da den nye meldingen kom om at august kanskje blir september skjønte vi lite. Vi har nesten ikke ord for hvor oppgitt vi er i forhold til det, fullfører Vik.

Flere må lide i breddefotballen

Leder i 4.divisjonsklubben Storelva Allidrettslag, Jimmy Hansen, mener konsekvensene kan gjøre store skader. Han er redd spillere vil miste motivasjonen og sier at flere i både barn-og ungdomsfotballen kan ende opp i feile miljøer.

Jimmy Hansen er redd flere skal havne i feile miljøer. Foto: Nils Ole Refvik.

– Det skremmer meg litt. Når man ser på alt de har åpnet. Det de stopper mest er gleden til barn og ungdom. Jeg ser ikke logikken i hele greien og det skremmer meg litt fordi jeg tror vi kommer til å få et kraftig frafall fra både unger, barn og ikke minst jentefotball tror jeg kommer til å lide kraftig av dette her, sier Hansen til TV 2.

– Man vet aldri hvordan utviklingen blir hvis man ikke har nok å gjøre på fritiden. Jeg er redd for at det eskalerer slik at de ender opp i gjenger og miljøer som de ikke burde vært i. De burde vært i fotballmiljøet. Det må vi virkelig ta hensyn til. For det er noe som har foregått i hele mitt liv hvert fall, om man ikke har noe å gjøre på ettermiddagen, konstaterer Hansen.

Også Jo Lie Vik er bekymret for barn og unge som har fotballen som sin møteplass.

– Om de ikke har den arenaen kan det fort hende at de havner på andre plasser. Da har samfunnet et mye større problem i fremtiden enn vi har hatt. Da må man kanskje starte rednigsaksjoner for å få ungdommen tilbake på rett kjør. Derfor har fotballen og idretten en viktig rolle..

– Vi hadde masse på gang

Storelva Allidrettslag er en av flere klubber som har gått på store økonomiske tap grunnet koronakrisen. Nå håper Hansen at idrettslaget snart kan komme i gang igjen.

Hansen er er bekymret over tomme fotballbaner. Foto: Nils Ole Refvik

– Vi jobber hardt for å få til dette her. Vi hadde masse på gang, men her står vi. En tom bane og ingen aktivitet. Normalt sett er det folk her.

– Denne klubben er bygget på reinhekla dugnad. Vi får ikke inn de midlene vi hadde håpet på. Vi har stort sett 50-60 tilskuere på hver kamp. Der alle kjøper en kaffe, pølse og en vaffel. Vi ligger på 2.500 pluss-minus hver hjemmekamp, sier Hansen.

– Vi må finne løsninger som kan hjelpe oss alle. Vi har ikke fått gjort noen dugnader av dette her og vi er en dugnadsklubb. Vi har noen gode sponsorer som bidrar. Men det er noen vi hadde avtaler med som har sittet oss på vent grunnet koronakrisen. Så er det et spørsmål om vi får de tilbake når vi starter opp i høst, eller må vi vente helt til neste år?