Mourinho får strammere budsjett til spillerkjøp

Se Tottenham - Manchester United i kveld fra klokken 21:15 på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Tottenham brukte over en milliard kroner på spillerkjøp i fjor, men Mourinho sier han ikke venter at klubbens eiere vil bla opp like mye i år med tanke på kommende sesong.

– Vi kommer til være veldig balansert. Men vi vet at vi ikke kommer til å være i samme liga som andre klubber som gjør ting annerledes enn oss. Vi skal forsterke vår stall på vår måte, sier Mourinho.

Torsdag ble det kjent at Chelsea har sikret seg RB Leipzig-angriperen Timo Werner, og i januar kom Bruno Fernandes fra Sporting til Manchester United.

I dag spiller Tottenham og Manchester United den første seriekampen etter at serien ble stoppet i mars på grunn av koronasituasjonen.

