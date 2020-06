Spenningen øker: Sør-Koreas gjenforeningsminister går av

Kim tilbød seg å gå av onsdag etter at Nord-Korea sprengte gjenforeningskontoret i grensebyen Kaesong i lufta.

Kim sier at han tar ansvaret for den økte spenningen og at han er lei seg for at han ikke har oppfylt forventningene. President Moon Jae-in innvilget avskjedssøknaden.

I de siste ukene har Nord-Korea trappet opp sine rasende anklager mot Sør-Korea fordi det ikke har vært mulig å hindre at flyktninger fra Nord-Korea sender flygeblader festet til ballonger over grensa med kritikk av Nord-Koreas leder Kim Jong-un.