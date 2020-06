Kollen-hoppbakken i regnbuefargene markerte starten på Oslo Pride

Festivalen, som er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, arrangeres nemlig digitalt som følge av koronapandemien.

– Vi tenker at, tross et utfordrende år, er det viktigere enn noen gang å vise hva pride står for, og gjøre det synlig i bybildet. Vi oppfordrer alle til å markere så godt de klarer, om det er ved å henge opp flagg, dekorere bakgården eller på andre vis, sier festivalsjef Fredrik Dreyer til NTB.

Dreyer setter pris på Holmenkollen-markeringen.

– Det er vi kjempeglade for. Det er kanskje Oslos mest kjente monument, og et viktig landemerke som synes i store deler av Oslo-området.

Holmenkollbakken lyste opp ved midnatt. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Raja: – Langt igjen

I forbindelse med markeringen, fløy kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) over en regnbue i Holmenkollen, før han holdt appell.

– Det er en ære for meg som kultur- og likestillingsminister å få være med på åpningen av Oslo Pride i kveld. Jeg er stolt over hva man får til, også i en tid hvor vi ikke kan gå i tog som normalt, sier Raja.

– Vi har kommet langt, men det er fortsatt langt igjen. Altfor mange opplever hets og diskriminering, både her hjemme og internasjonalt. Jeg vil jobbe for et samfunn hvor alle har rett til å være den man er og elske den man vil. Pride-bevegelsen er viktig, og sammen kjemper vi for et fritt og likestilt samfunn, sier kulturministeren.

Vanskelig koronaår

Oslo Pride er som mange andre hardt rammet av koronapandemien.

Festivalen mister i år inntektene fra kiosk- og bodsalg, og må lene seg på billettinntekter og inntekter fra salg av effekter, som flagg og armbånd.

– Det er ikke til å stikke under en stol at dette er et krevende år for Pride. Det står ikke kjempedårlig til, men vi er der at vi virkelig håper regjeringen oppfyller det de har lovet, og kommer med en krisepakke som omfatter Oslo Pride som gratisarrangør, sier Dreyer.

– Så er man ikke først i rekken for krisepakkene, men å arrangere i år uten noen inntekter fra fysiske arrangementer, det ser vi er en utfordring, fortsetter han.

Dreyer påpeker at det heller ikke er gratis å lage digitalt innhold, som vil bli en sentral del av årets Pride-markering.

Kulturdepartementet er torsdag kveld orientert om Dreyers kommentarer, men har ikke kommet med noe tilsvar.