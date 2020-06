Skjebnedag for Eirik Jensen: – Gruet meg til denne dagen i flere måneder

SISTE: Kort tid etter klokken 08.30 fredag morgen faller dommen mot den tidligere politilederen Eirik Jensen. Han blir funnet skyldig, og dømmes til lovens strengeste straff, 21 år i fengsel.

Minst fem av de sju dommerne som har hørt bevisene mot Jensen, må være overbevist om skyld for at han skal kunne dømmes. Trolig har de ingen middelvei, enten blir 62-åringen funnet skyldig etter både korrupsjons- og narkotikapostene i tiltalen, eller så faller retten ned på full frifinnelse for disse tiltalepunktene.

Saken startet den 24. februar 2014, da Eirik Jensen var på vei til jobb på politihuset i Oslo. Etter at han hadde parkert bilen sin i kjelleren, kom det plutselig fem politimenn gående mot ham. De satte håndjern på den anerkjente politilederen, pågrep ham og siktet ham for grov korrupsjon.

Jensen har selv sagt at pågripelsen kom som et sjokk.

Dømt til 21 års fengsel

Etter tre måneder i varetekt ble siktelsen utvidet til medvirkning til grov narkotikaforbrytelse.

NERVØS: Seks år etter at han ble pågrepet, kan Eirik Jensen få sin endelige dom. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Et år tidligere, i 2013, ble narkobaronen Gjermund Cappelen pågrepet av politiet. I avhør fortalte Cappelen at han systematisk, gjennom flere år, hadde fått hjelp av Jensen til å smugle flere tonn hasj inn til Norge.

I 2017 ble Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Siden da har saken vært oppe to runder i lagmannsretten, og fredag faller den endelige dommen.

TV 2 møtte Jensen og samboeren Ragna Vikre utenfor deres hjem, fredag morgen. Da sa han at det har vært lite søvn i natt.

– Jeg har det ikke spesielt bra, og jeg har gruet meg til denne dagen i flere måneder, sier Jensen.

– Tynnslitt tillit

For den tidligere politilederen har det vært umulig å spå utfallet av fredagens dom.

– Jeg har ganske tynnslitt tillit til systemet, men vi får se. Jeg mener at jeg har trykket på en del sentrale ting, så får vi se om dommerne er enig med det, sier han.

DØMT ELLER FRIFUNNET: Eirik Jensen har ikke turt å tenke tanken på at han kan bli frifunnet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Jensen selv mener at han har fått frem ting bedre i den tredje og så langt siste rettsrunden.

– Det er kanskje mange som er uenig i det, men hadde man fulgt med hver enkelt sekvens så har det kommet frem mye urovekkende dersom det ender med en dom. Så da må man finne en måte å få det frem i lyset på ved en eventuell senere anledning.

– Helt grusomt

Samboeren Ragna har vært Jensens støttespiller siden den første runden i retten. Hun er nervøs før dagens dom.

– Jeg har det helt grusomt. Det er så mye som står på spill og så mye tanker og følelser som er i sving, sier hun.

Dersom det ender med lovens strengeste straff kan Jensen bli pågrepet på stedet.

– Det er ingen som vet hva som skjer videre. Det gjør ikke vi heller, og vi får ingen informasjon heller. Det er litt utfordrende hvis så skulle skje med hvilket fengsel man skal inn i, og man må ta høyde for at det kan bli en utfordring. Jeg håper det er visse muligheter for at vi har nådd frem, men hodet er på det verste, sier han.

STØTTESPILLER: – Ragna kjenner både meg og saken bedre enn de fleste, sier Jensen om samboeren. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Tør ikke tenke på frifinnelse

Da Jensen ble pågrepet satt han 100 dager i full isolasjon i varetekt. For den tidligere politilederen er det svært vanskelig å forestille seg 21 år i fengsel.

– Det gjør noe med en å være avskåret fra alt og alle. Hele livet blir snudd på hodet, og man føler det er avsluttet.

Men det finnes også en mulighet for at Jensen kan bli frifunnet. Den tanken har hverken han eller samboeren turt å tenke på.

– Vi tør ikke senke guarden, og tenker bare på verste scenario, sier samboerparet.

PÅ VEI: Like før klokken 07.00 kjørte Eirik Jensen og samboeren inn til Oslo for å motta dommen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Gjermund Cappelen har også anket sin dom, og krever en kortere fengselsstraff for å ha hjulpet politiet. Jensen sier han ikke vil bruke media på å si hva han mener om Cappelen, men innrømmer at han ikke er fornøyd med det han har gjort.

– Han har sluppet utrolig billig unna i hele denne prosessen. Han har blitt behandlet som en géleklump, og det skal vi synliggjøre etter hvert. Det er både irriterende og frustrerende, og gjør at man blir forbannet.

Like før klokken 07.30 ankom Jensen Oslo tingrett.

– Føler du deg sviktet av politiet?

– Jeg vet ikke om jeg føler meg sviktet. Men man føler seg veldig alene, sier Jensen til TV 2 og legger til:

– Alle skjønner at uansett, så er dette heftig. Spesielt heftig er det når jeg mener jeg ikke har gjort det som står i tiltalen. Jeg føler fremdeles at mange deler av denne etterforskningen er en sum av tunnelsyn, og en veldig tidlig valgt hypotese.