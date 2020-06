Søker etter barn i Levanger etter funn av klær og eiendeler

Politiet har delt et bilde av klærne og nøklene, og ber personer som skulle gjenkjenne eiendelene om å ta kontakt.

Politiet melder at de søker etter et barn i området Moafjæra i Levanger. Årsaken er at det er funnet en barnesykkel, klær og håndkle på en brygge ved Moan camping.

Politiet ber personer som skulle kjenne igjen klærne og nøkkelen på bildet under, om å ta kontakt på nødnummeret 112 så fort som mulig.

– Vi leter med full styrke, og hovedredningssentralen er kalt inn i tillegg til dykkere fra brannvesenet i Trondheim som flys inn til Levanger med luftambulanse, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende i politiet i Trøndelag til NRK.

Ønsker at de som kjenner igjen disse klærne og nøkkelen tar kontakt med politiet på 112 så fort som mulig. pic.twitter.com/hrU62pcrdT — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) June 18, 2020

Saken oppdateres.