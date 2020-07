Veldig mange av oss har en tilhenger, en båthenger, eller campingvogn som vi kobler på bilen.

Reglene for kjøring med tilhenger ble endret og strammet inn for en tid tilbake.

Med dette har det også oppstått en god del usikkerhet rundt hva man egentlig har lov til og ikke. Mange bryter dermed loven, uten selv å vite det.

For vet du hvor tung tilhenger du egentlig kan trekke med din bil og ditt førerkort? Som sjåfør har man plikt til å sette deg inn i dette. Ikke alle gjør det. Og det at skjer stadig at ulovlige ekvipasjer blir stoppet i kontroll og ikke får kjøre videre.

Lett last betyr ingenting

Dette kan være veldig smart å sette seg litt inn i. Da mange henger på en båt, tilhenger med materialer til ny terrasse på hytta, eller en campingvogn på denne tiden av året.

Har du førerkort klasse B, kan du som hovedregel trekke tilhenger med tillatt totalvekt på maksimalt 750 kilo. Er bilens totalvekt 3.500 kilo, kan totalvekt av bil og tilhenger være maks 4.250 kilo

Det kan også være tillatt å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, med klasse B. Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man trekke tilhenger, med tillatt totalvekt over 750 kg, hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt pluss bilens tillatte totalvekt er maksimalt 3.500 kg.

Du husker vel fartsgrensene?

Det mange bommer på her, er dette med tillatt totalvekt. For det er bilen og tilhengerens tillatte totalvekt som gjelder. Ikke det som mange, feilaktig tror, hva den faktisk veier. Selv med langt lettere last enn den tillatte totalvekten.

Det enkleste er derfor å legge sammen tillatt totalvekt på bil og henger og sørge for at tallet ligger under 3500 kilo. På vegvesen.no finner du en egen tilhengerkalkulator (den finnes også som app) der du taster inn bilens og tilhengernes registreringsnummer, og din egen førerkortklasse. Da får du umiddelbart svar på om du kjører lovlig eller ulovlig.

Glem heller ikke fartsgrensene når du kjører med tilhenger. Maksimalt tillatt hastighet for bil som trekker henger er 80 km/t. Eventuelt maksimalt 60 km/t om tilhengeren ikke er utstyrt med brems og veier over 300 kg. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er 90 km/t eller høyere.

