USA: Umerkede kampfly i Libya føres av russiske leiesoldater

Russiske jagerfly som ble levert til Libya i mai, brukes aktivt i landet, opplyser USAs Afrikakommando Africom i en pressemelding.

Minst 14 MiG-29 og flere Su-24 ble fløyet til Libya via Syria, der flyenes russiske markeringer ble malt over, ifølge Africom.

Africom opplyste torsdag at de har bilder av et russisk fly som tar av fra Jufra i det sentrale Libya, og at et MiG-29-fly er fotografert i aksjon ved byen Sirte, ifølge Reuters.

Jufra og Sirte ligger på linjen som deler Libya mellom grupper som er lojale mot den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli, og opprørsstyrkene LNA til general Khalifa Haftar.

LNA er den siste tiden blitt presset tilbake, men holder fortsatt stillingen i Sirte.

Russland, De forente arabiske emirater og Egypt støtter Haftar, mens Tyrkia støtter Tripoli-regjeringen.

– Kom fra Russland

– Vi vet at disse flyene ikke befant seg i Libya for reparasjoner. Det er opplagt at de kom fra Russland. De kom ikke fra noe annet land, sier pressetalsperson Chris Karns i USAs Afrikakommando.

Et MiG-29-fly ved byen Sirte. Radaren av type Spoon Rest inngår i et russiske varslingssystem. Foto: US Africa Command

Bilder som USAs Afrikakommando har offentliggjort den siste måneden, underbygger amerikanske påstander om at flyene føres av russiske leiesoldater som bomber libyiske mål.

Syria er blitt et viktig brohode for russiske operasjoner i Afrika. Fra baser i Syria kan russiske leiesoldater, fartøy og skip nå det afrikanske kontinentet. Russland har inngått avtaler om militært samarbeid med 21 afrikanske land.

– Russland forsøker å vinne strategisk terreng på NATOs sørflanke, og dette skjer på bekostning av uskyldige libyiske liv, sier brigadegeneral Bradford Gering.

Russland har de siste fire årene økt sitt militære nærvær i Syria, og etablert nye baser i nord i tillegg til å styrke Syrias største havn Tartus og flybasen Hmeimim.

– Bekymringen er at disse russiske flyene føres av uerfarne, ikke-statlige leiesoldater i private militære selskap som ikke akter å følge internasjonale spilleregler, sier Gering.

(NTB/TV 2)