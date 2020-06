TV 2 og Telia er enige om å forlenge avtalen midlertidig

Det har vært en dialog mellom TV 2 og Telia gjennom dagen. Partene er enige om å forlenge avtalen midlertidig på samme vilkår, mens man forhandler videre.

Det er også en uttalt ambisjon fra begge parter om å komme i mål i løpet av noen få måneder. Derfor bør Get-kundene endelig få TV 2-kanalene tilbake på skjermen.

– Vårt hovedfokus har vært at seerne skal få tilbake kanalene sine så fort som overhodet mulig. Nå i ettermiddag bekreftet Get på epost at vi bør bruke mindre enn seks måneder på forhandlingene. Da er det ingen grunn til å la TV-seerne sitte med svarte skjermer, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand.

Én million norske TV-seere har vært uten TV 2s kanaler siden den gamle avtalen med Telias Get utløp 31. mai.

Begge parter ønsker å løse konflikten uten svarte skjermer.

– Både vi og Get har ambisjoner om å finne en løsning så raskt som mulig. Nå er altså partene enige om at en midlertidig forlengelse er ønskelig, mens vi forhandler videre. Det burde allerede i kveld være mulig for Get å skru på kanalene igjen. Verken vi eller Get ønsker å holde kundene som gissel, sier Willand.