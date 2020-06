Skuffet igjen: – Kan ikke huske å ha sett Ødegaard så lite involvert

Martin Ødegaard har nå gått ni serierunder uten å levere et målpoeng i La Liga. Forrige gang var 22. desember da han både scoret og hadde målgivende mot Osasuna.

Alavés – Real Sociedad 2–0

Etter at Atletico Madrid onsdag slo Osasuna handlet det kun om én ting for Martin Ødegaard og Real Sociedad da de møtte Alavés torsdag kveld. Tre poeng.

Med seier ville de ta tilbake 4. plassen som sikrer dem spill i Champions League neste sesong.

Men det er tydelig at noe skurrer for La Real. I første kamp etter koronapausen spilte de 1-1 mot Osasuna og torsdagens prestasjon levde heller ikke opp til det de leverte før La Liga ble stoppet.

Martin Ødegaard hadde store problemer med å involvere seg i kampen og ble for det meste løpende uten ball. Etter 63. minutter hadde Real Sociedad-trener Imanol Alguacil fått nok. 21-åringen ble tatt av.

– En skuffende kamp av Martin Ødegaard. Han er nesten ikke involvert offensivt, det har selvsagt noe å si at laget sliter, men jeg kan ikke huske å ha sett ham så lite involvert for Real Sociedad som i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fra kommentatorboksen.

Martin Ødegaard har ikke levert et målpoeng i La Liga siden 22. desember, da han både scoret og hadde målgivende mot Osasuna. Det er ni serierunder siden.

– Det kjedeligste vorspielet jeg har vært på

Alavés tapte sin første kamp etter koronapausen da Espanyol slo dem 2-0 forrige lørdag. Real Sociedad spilte 1-1 mot Osasuna, en kamp de helst burde vunnet med tanke på konkurransen om Champions League-plassene.

Som mot Osasuna hadde Ødegaard og resten av lagkameratene store problemer med å skape sjanser. Savnet etter nøkkelspiller Mikel Merino var tydelig, og det nærmeste La Real kom i den første omgangen var et innlegg fra Adnan Januzaj som Mikel Oyarzabal ikke klarte å få hodet sitt på.

– De snakket om i studio at dette var et vorspiel før Real Madrid-kampen, jeg har ikke vært på mange vorspiel i mitt liv, men dette må nok være et av de kjedeligste, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om den første omgangen.

VAR grep inn

Etter 56. minutter var det hjemmelaget som tok ledelsen. Lisandro Magallán utnyttet at Real Sociedad-kaptein David Zurutuza opphevet offside-linjen og kom seg først på ballen før den spratt videre til 19 år gamle Borja Sainz som enkelt satt den i mål.

Dommer dømte først offside, men VAR bestemte seg for å gripe inn. Etter å ha brukt tre minutter på avgjørelsen viste de at dommeren hadde tatt feil avgjørelse. Dermed var hjemmelaget i ledelsen.

Oppgaven med å snu kampen ble enda tøffere da Real Sociedad-spiller Joseba Zaldúa pådro seg sitt andre gule kort og ble utvist ti minutter før slutt. Men Tomás Pina ville ikke være noe dårligere. Alavés-spilleren pådro seg sitt andre gule kort og ble sendt i dusjen.

– Det er ikke bare en eller to spillere som ikke er i form. Her er det et helt lag som ikke er i nærheten av det de var tidligere i sesongen, sier Mathisen om La Real.

Fem minutter på overtid punkterte hjemmelaget kampen da Joselu kjørte karusell med Real Sociedad-forsvaret og tvang keeper til å gi retur. Der dukket Martín Aguirregabiria opp og satte ballen i det åpne målet.

PS: Allerede søndag venter en stor utfordring for Ødegaard og Real Sociedad. Da venter klubben som eier ham, Real Madrid.